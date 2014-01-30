به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومی افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون 41 واحد صنعتی در استان راهاندازی شده است.
وی یادآور شد: در این مدت برای 667 نفر در استان، زمینه اشتغال در واحدهای صنعتی فراهم شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، با اشاره به وجود 1161 واحد صنعتی در استان زنجان گفت: تاکنون بالغ بر 22 هزار و 267 میلیارد ریال سرمایهگذاری در سطح استان صورت گرفته و زمینه اشتغالزایی برای 22 هزار و 299 نفر را فراهم شده است.
معصومی تصریح کرد: 733 واحد صنعتی در شهرستان زنجان، 229 واحد در شهرستان ابهر و مابقی در سایر شهرستانهای استان مستقر است.
وی ، در ادامه، از صدور 570 مورد جواز تاسیس در 10 ماهه امسال در استان زنجان خبر داد و تصریحکرد: با راهاندازی این واحدها پیشبینی میشود بالغ بر دو هزار و 818 میلیارد ریال سرمایهگذاری در استان صورت گیرد.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجرات استان زنجان یادآور شد: با راهاندازی این واحدها، زمینه اشتغالزایی برای 17 هزار و 305 نفر در استان فراهم خواهد شد.
معصومی، از صدور 34 طرح توسعه در این مدت در استان خبر داد و افزود: سرمایهگذاری پیشبینی شده برای این طرحها بالغ در 10 هزار و 130 میلیارد ریال است.
وی گفت: تاکنون 1890 جواز تاسیس در استان صادر شده است که با راهاندازی آنها زمینه اشتغال برای 62 هزار و 850 نفر فراهم میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ، میزان سرمایهگذاری پیشبینی شده برای این طرحها را بالغ بر 11 هزار 299 میلیارد ریال عنوان کرد.
دستگیری سارق حرفهای خودرو با پنج فقره سرقت در زنجان
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: ماموران انتظامی کلانتری 12 سبزهمیدان موفق شدند سارق حرفهای خودرو را با پنج فقره سرقت، شناسایی و دستگیر کنند.
سرهنگ ایرج خانیپور اظهار کرد: با توجه به دریافت چند شکایت مبنی بر سرقت خودرو در مناطقی از شهر زنجان، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی گفت: پلیس پس از انجام تحقیقات گسترده در نتیجه به یک متهم به نام «ش.ب» در شهرستان زنجان مظنون شد.
سرهنگ خانیپور افزود: در بازجوییهای فنی به عمل آمده، متهم به پنج فقره سرقت خودرو در مناطقی از شهر اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: سارق پس از اینکه خودروها را سرقت میکرد، در فرصت و محلی مناسب اقدام به سرقت لوازم داخلی آنها کرده و سپس خودروهای مسروقه را در مناطق خلوت رها میکرد.
وی با اشاره به اینکه این متهم که دارای سابقه سرقت و اعتیاد میباشد، گفت: متهم در بازجوییهای انجام شده به سرقت پنج فقره خودرو و لوازم داخلی آن، از جمله دستگاه پخش اعتراف کرد که اقدامات قانونی صورت گرفته است.
سرهنگ خانیپور با اشاره به اینکه اغلب این سرقتها به دلیل بیاحتیاطی مالکان صورت میگیرد، از شهروندان تقاضا کرد با رعایت نکات ایمنی، در حفظ و نگهداری اموال خود دست سارقان را در رسیدن به اهداف شوم، کوتاه کنند
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