به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومی افزود: از ابتدای سال‌جاری تا کنون 41 واحد صنعتی در استان راه‎اندازی شده است.



وی یادآور شد: در این مدت برای 667 نفر در استان، زمینه اشتغال در واحدهای صنعتی فراهم شده است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، با اشاره به وجود 1161 واحد صنعتی در استان زنجان گفت: تاکنون بالغ بر 22 هزار و 267 میلیارد ریال سرمایه‎گذاری در سطح استان صورت گرفته و زمینه اشتغال‌زایی برای 22 هزار و 299 نفر را فراهم شده است.



معصومی تصریح کرد: 733 واحد صنعتی در شهرستان زنجان، 229 واحد در شهرستان ابهر و مابقی در سایر شهرستان‎های استان مستقر است.



وی ، در ادامه، از صدور 570 مورد جواز تاسیس در 10 ماهه امسال در استان زنجان خبر داد و تصریح‌کرد: با راه‎اندازی این واحدها پیش‎بینی می‌شود بالغ بر دو هزار و 818 میلیارد ریال سرمایه‎گذاری در استان صورت گیرد.



رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجرات استان زنجان یادآور شد: با راه‎اندازی این واحدها، زمینه اشتغال‌زایی برای 17 هزار و 305 نفر در استان فراهم خواهد شد.



معصومی، از صدور 34 طرح توسعه در این مدت در استان خبر داد و افزود: سرمایه‎گذاری پیش‎بینی شده برای این طرح‎ها بالغ در 10 هزار و 130 میلیارد ریال است.



وی گفت: تاکنون 1890 جواز تاسیس در استان صادر شده است که با راه‎اندازی آن‌ها زمینه اشتغال‎ برای 62 هزار و 850 نفر فراهم می‎‌شود.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ، میزان سرمایه‎گذاری پیش‎بینی شده برای این طرح‎ها را بالغ بر 11 هزار 299 میلیارد ریال عنوان کرد.

دستگیری سارق حرفه‎ای خودرو با پنج فقره سرقت در زنجان



فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: ماموران انتظامی کلانتری 12 سبزه‌میدان موفق شدند سارق حرفه‎ای خودرو را با پنج فقره سرقت، شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ ایرج خانی‌پور اظهار کرد: با توجه به دریافت چند شکایت مبنی بر سرقت خودرو در مناطقی از شهر زنجان، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.



وی گفت: پلیس پس از انجام تحقیقات گسترده در نتیجه به یک متهم به نام «ش.ب» در شهرستان زنجان مظنون شد.



سرهنگ خانی‌پور افزود: در بازجویی‎های فنی به عمل آمده، متهم به پنج فقره سرقت خودرو در مناطقی از شهر اعتراف کرد.



فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: سارق پس از اینکه خودروها را سرقت می‎کرد، در فرصت و محلی مناسب اقدام به سرقت لوازم داخلی آن‌ها کرده و سپس خودروهای مسروقه را در مناطق خلوت رها می‎کرد.



وی با اشاره به اینکه این متهم که دارای سابقه سرقت و اعتیاد می‎باشد، گفت: متهم در بازجویی‎های انجام شده به سرقت پنج فقره خودرو و لوازم داخلی آن، از جمله دستگاه پخش اعتراف کرد که اقدامات قانونی صورت گرفته است.



سرهنگ خانی‌پور با اشاره به اینکه اغلب این سرقت‎ها به دلیل بی‌احتیاطی مالکان صورت می‌‌گیرد، از شهروندان تقاضا کرد با رعایت نکات ایمنی، در حفظ و نگهداری اموال خود دست سارقان را در رسیدن به اهداف شوم، کوتاه کنند