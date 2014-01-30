به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حاشیه همایش جهت گیری اقتصادی در جمع خبرنگاران در خصوص شیب رشد قیمت حامل های انرژی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: بر اساس قانون و نیازهای ساختاری جامعه، قیمت حامل های انرژی باید اصلاح شود، اما با توجه به اینکه کشور در شرایط رکود تورمی به سر می برد و افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند تاثیر منفی بر رکود و تورم داشته باشد، دولت مجموعه سیاستی خود را به گونه ای طراحی کرده است که حداقل آثار سوء در کنار حداکثر مزایا از این قانون حاصل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از پیش بینی های دولت در این خصوص این است که شیب افزایش قیمت حامل های انرژی بسیار ملایم باشد تا شوک جدید به اقتصادی که در شرایط نامناسب به سر می برد، وارد نشود.

وی تصریح کرد: دولت خوشبختانه در مهار تورم تا میزان بالایی موفق عمل کرده و توانسته است موفقیت های چشمگیری داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تورم ملایم را یکی از پیش نیازهای هدفمندی یارانه ها دانست و گفت: با توجه به اینکه با وجود کاهش نرخ تورم همچنان کشور در وضع رکود اقتصادی به سر می برد دولت شیب افزایش حامل های انرژی را ملایم انتخاب کرده است.

وی افزود: افزایش قیمت حامل های های انرژی باید با شیب ملایم به سمت قیمت های هدف حرکت کند و در دوره چند ساله به قیمت هدف برسیم تا اثار منفی به حداقل برسد.

طیب نیا تاکید کرد: در کنار آن دولت بسته سیاستی پولی، مالی و ارزی را به صورت کاملا هماهنگ تنظیم کرده است به گونه ای که در مرحله هدفمندی یارانه ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشویم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تدابیر لازم برای حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط اصلاح قیمت انرژی و همینطور سیاست تجاری مناسب آماده شده و قرار است بسته سیاستی کامل و همه جانبه اجرا شود تا هم از منافع هدفمندی برخوردار شویم و هم آثار و زیان های احتمالی را به حداقل برسانیم.

طیب نیا در خصوص بودجه سال 93 نیز گفت: رابطه نزدیک دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه 93 وجود دارد و برای اولین بار در تاریخ ایران، دولت لایحه بودجه را به موقع به مجلس ارائه کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مجلس همکاری لازم را با دولت داشته و لایحه بودجه دولت به نحو مطلوب در کمیسیون تلفیق رسیدگی شده است و کمترین انحراف و تغییر در آن ایجاد شد و برخی تغییرات هم در جهت مثبت بوده است.

وی با ابراز امیداواری از اینکه لایحه بودجه در صحن مجلس به بهترین شکل بررسی شود، تصریح کرد: ارتباط نزدیکی با مجلس وجود دارد و مواردی که یکی از دغدغه های مجلس و دولت است در کارگروه های مشخص، بررسی شده است و زمانی که مراحل کارشناسی لوایح به نحو مناسب انجام شود به صورت طبیعی تفاهم دوطرف به دست می آید و زمینه بروز اختلاف احتمالی به حداقل می رسد.