آموزش و پژوهش در محیط زیست پر رنگ تر شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مظاهری پیش از ظهر پنج شنبه در همایش مدارس محیط زیستی در بروجن با اشاره به اینکه آموزش در مدارس برای حفظ محیط زیست نقش مهمی دارد، اظهار داشت: دبیران و معلمان کشور باید دانش آموزان را با مولفه های محیط زیستی آشنا کنند.

وی تاکید کرد: برای حفظ محیط زیست نیاز به توسعه مشارکتی است.

وی ادامه داد: معلمین نقش بسیار مهمی در عدالت اجتماعی دارند و ما هر تصمیمی که می گیریم باید مشارکتی باشد.

مهناز مظاهری تاکید کرد: توسعه توسط مردم باید مدیریت شود و فقط مردم عادی نیستند که به حفظ محیط زیست کمک کنند، تک تک ما در جوامع محلی خود وظیفه داریم در حفظ محیط زیست کمک کنیم.

معاون آموزش وپژوهش سازمان محیط زیست کشور با اشاره به اینکه آموزش و پژوهش و فرهنگ سازی باید در محیط زیست باید پر رنگ تر شود، یادآور شد: آموزش و پرورش در اطلاع دادن به دانش آموزان بیشترین نقش را دارد.

چهارمحال و بختیاری در مقایسه با دیگر استانها شرایط بهتری در محیط زیست دارد

وی ادامه داد: هر حرکت و عملکرد با توجه به ظرفیت زیستی، رد پای اکولوژیک از خود باقی می گذارند که تنها برای انسانها نیست.

وی اذعان داشت: ظرفیت زیستی هر منطقه لازم به پژوهش است و بشر در حدود 50 درصد بیشتر از ذخیره این در زمین داشته است دارد استفاده می کند.

معاون آموزش وپژوهش سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه سرانه جای پای اکولوژیک در ایران 2.66 درصد است که همتراز با متوسط جای پای اکولوژیک جهان است، عنوان کرد: این مهم در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای آسیا بیشتر است.

وی گفت: استان چهارمحال و بختیاری در مقایسه با دیگر استانها شرایط بهتری در محیط زیست دارد و شهرستان بروجن بهتر از جاهای دیگر استان است.