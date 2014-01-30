شهر بازی دیجیتال در قزوین رونمایی می شود

سعید پورایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: انقلاب اسلامی ابعاد گسترده ای دارد که باید با استفاده از فضای مجازی این انقلاب را به سراسر جهان صادر کنیم.



وی با اشاره به فرا رسیدن سی‌ و پنجمین بهار انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی انقلابی همه جانبه بود که کشور را به سمت رشد و تعالی حرکت داد امروز ما باید با استفاده از فضای مجازی این انقلاب و ارزش های آن را به سرتاسر جهان صادر کنیم.



این مسئول بیان کرد: فضای مجازی ظرفیت بالایی در انتقال پیام انقلاب اسلامی دارد همین منظور باید محصولات حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را با نگاهی جدید و بسته به نیاز قشرهای مختلف مصرف کننده، از طریق وب سایت ها، وبلاگ ها و فضای مجازی به چند زبان زنده دنیا گسترش داد و از این ظرفیت برای هر چه با شکوه تر برگزار کردن برنامه های دهه فجر استفاده کنیم.



پورایمانی گفت: نرم افزار آموزشی و سرگرمی شهر دیجیتال با هدف ترویج استفاده از بازی های سالم و اثربخش طراحی، جمع آوری و تجاری سازی شده است.



وی با اشاره به این که در این مجموعه رده سنی کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است افزود: بازی های رایانه ای امروزه به سرگرمی های جدا ناپذیر خانواده ها تبدیل شده است و اگر این بازی ها به فراخور سن بازیکنان نباشد آسیب های جدی در پی خواهد داشت به همین منظور بازی های رایانه ای برای استفاده صحیح باید رده بندی سنی شود.



مدیر مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین بیان کرد: والدین نباید اجازه انجام هر نوع بازی رایانه ای را به فرزندان خود بدهند و در انتخاب بازی به رده سنی بازی ها توجه کنند چرا که اگر بازی مناسب سن بازیکنان نباشد روحیاتی همانند خشونت، پرخاشگری و انزوا را برای آن ها ایجاد می کند.



وی تصریح کرد: برای تولید مجموعه آموزشی سرگرمی شهر بازی دیجیتال کارگروهی از متخصص فنی و روانشناسی طی جلسات متعدد و بررسی بازی های رایانه ای موجود 20 بازی را انتخاب کرده و مجموعه را برای سیستم عامل اندروید، ویژه تلفن همراه و رایانه طراحی و تولید کرده است که مجموعه مخصوص رایانه رونمایی و توزیع می شود.



پورایمانی ادامه داد: این بازی های رایانه ای در این مجموعه بازی های سالم و فکری هستند که قدرت فکری و هیجانی کودکان و نوجوانان را افزایش می دهند و نشاط و شادی را به همراه استفاده از قوه تعقل را به ارمغان می آورد.



وی تاکید کرد: علاوه بر صحت موجود در این بازی ها خانوداه ها باید میزان استفاده از بازی های رایانه ای توسط فرزندان خود کنترل کنند که در کنار ایجاد روحیه مثبت و خلاقیت از فعالیت های اجتماعی دور نشوند.



مدیرمجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین یادآورشد: مجموعه بازی آموزشی سرگرمی شهر بازی دیجیتال شامل 20 بازی مخصوص کودکان و نوجوانان است که همراه با هدیه برای دختران و پسران با شکل خاص و بسته بندی جذاب به مبلغ پنج هزار تومان تجاری سازی و به فروش می رسد.



وی تصریح کرد: به منظور ترویج بازی های رایانه ای سالم این مجتمع در نظر دارد با حمایت از هنرمندان و متخصصین استانی در آینده نزدیک بازی های رایانه ای بومی در شان خانواده های ایرانی تولید و توزیع کنند.



این مسئول اظهارداشت: رونمایی از این مجموعه همزمان با افتتاح نمایشگاه قرآن امروز ساعت 16 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین با حضور مسئولین استانی در حاشیه نمایشگاه صورت می گیرد.



مدیر مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین در ادامه به تشریح برنامه دهه فجر مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین پرداخت و گفت: دیدار فعالان مجازی با نماینده ولی فقیه استان، عطر افشانی گلزار شهدا، ارائه مشاوره رایگان به خانواده ها در خصوص پیشگیری از آسیب های اینترنتی با همکاری پلیس فتا و ارائه مشاوره رایگان به خانواده ها در خصوص استفاده صحیح از فناوری های جدید از جمله برنامه های این مجتمع در دهه فجر است.

وی یادآورشد: با توجه به اهمیت دانش دیجیتالی و رسالت این مرکز در خصوص ارتقا سطح دانش دیجیتالی شهروندان و ترویج استفاده صحیح از فناوری، مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین همزمان با دهه فجر کارگاه های آموزشی تخصصی به صورت رایگان برگزار می کند.

پور ایمانی خاطرنشان کرد: شرکت در این کارگاه ها برای عموم آزاد است و افراد برای ثبت نام می توانند به آدرس قزوین - حد فاصل میدان عدل و میدان میرعماد مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین مراجعه یا با شماره تلفن 3365820 تماس حاصل کنند.