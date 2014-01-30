تکذیب خبر درگذشت طالبانی/مام جلال به زودی به عراق باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناطم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق امروز در گفتگو با خبرنگار مهر خبر برخی رسانه ها مبنی بر درگذشت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق را تکذیب کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: چنین خبری صحت ندارد و شایعات اینچنینی از سوی دشمنان آرامش و آسایش عراق منتشر می شود اما این افراد با انتشار چنین خبرهایی نمی توانند به اهداف خود دست یابند.

دباغ تصریح کرد: حال جلال طالبانی خوب است و ما امیدواریم طبق گفته های پزشکان معالج ایشان وی به زودی به عراق بازگردد.

برخی رسانه ها در خبری تایید نشده اعلام کرده بودند جلال طالبانی در یکی از بیمارستان های آلمان درگذشته است و جسد وی به طور محرمانه به اقلیم کردستان عراق منتقل شده است.