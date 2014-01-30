7 هزار دقیقه انعکاس دستاوردهای انقلاب اسلامی از صدا و سیمای گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نصرپور ظهر پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران ضمن اعلام خبر پخش دستاوردهای نظام در ویژه برنامه های صدا و سیمای گیلان در ایام دهه مبارک فجر افزود: این دهه ماندگار و فراموش نشدنی ترین ایام تاریخ ملت بزرگ ایران است.

وی همچنین با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی جنبشی فقط مردمی و بزرگترین تحول جهانی قرن بیستم بود، اظهارداشت: انقلاب اسلامی باعث شعله ورشدن آتش خشم مردم مسلمان و غیرمسلمان در بسیاری از کشورهای جهان شد بویژه بیداری اسلامی که هم اکنون همگان شاهد این رخداد هستند.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان گفت: نکو داشت دهه فجر، نکوداشت آرمان های اسلامی و اعتقادات دینی ملت است که جوهره حرکت انقلاب اسلامی را تشکیل می دهد.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمود: " همه مسئولان کشور وظیفه خودشان را بدانند که باید برای ملت کار کنند،کار، کار، کار، تدبیر، تدبیر، تدبیر، یک لحظه غفلت نکنید " و امروز وظیفه رسانه ملی و استانی این است که حرکت روبه جلو نظام و این تلاش و کوشش مسئولان دلسوز اسلامی را به نحو احسن به تصویر بکشند و پیش چشم مردم انقلابی بگذارد تا به اصل، اصول و حرکت نظام دلگرم شوند.

نصرپور اظهارداشت: صدا و سیمای مرکز گیلان درایام الله دهه مبارک فجر امسال هفت هزار دقیقه برنامه در قالب فیلم، سریال، تله فیلم، گزارش، عکس، ارتباط با دستگاه های اجرایی، مسابقه، حکایت، روایت، گفتگو و غیره با رویکرد سیاست های سازمان در حوزه های تولیدی و پخش برنامه های شاد، امیدبخش و و اخبار و فعالیت های استان و نقش گیلان در انقلاب، دستاوردهای انقلاب اسلامی و مقایسه این دستاوردها با قبل از انقلاب پخش خواهد شد.

وی به تشریح برنامه های سیمای این مرکز پرداخت و گفت: سیمای این مرکز با پخش چهار هزار و 80 دقیقه برنامه شامل " صبح انقلاب " که به مدت 60 دقیقه هرروز صبح غیر از پنجشنبه و جمعه با پخش گزارش هایی از جشن ها و مراسم این ایام و با دعوت از مبارزان گیلانی دوران انقلاب و با حضور کارشناسان مرتبط به استقبال دهه فجر می رود.



مدیرکل صدا و سیمای گیلان اذعان داشت: " مهتاب شبان " هر شب غیراز جمعه ها در 9 برنامه 60 دقیقه ای با تولید آیتم های متنوع و جذاب ضمن پاسداشت ایام پربرکت فجر انقلاب اسلامی لحظاتی امید آفرین و مفرح برای مخاطبان فراهم می کند و میهمانان این برنامه متناسب با ایام مبارک دهه فجر است.

وی تصریح کرد: برنامه " آسمانی ها " با 10 برنامه 90 دقیقه ای زندگی شهدای انقلاب در گیلان را به تصویر می کشد.

نصرپور ادامه داد: در برنامه های کودک هفت برنامه 60 دقیقه ای، برنامه خانه مهر سه برنامه 60 دقیقه ای، شجره طیبه دو برنامه 30 دقیقه ای، در شهر شش برنامه 10 دقیقه ای و در برنامه دریچه شش برنامه 20 دقیقه ای با موضوع دهه فجر و انقلاب پرداخته می شود.

وی با بیان اینکه رادیو گیلان نیز از 12 تا 22 بهمن ماه با چهار هزار و 80 دقیقه برنامه دستاوردهای نظام را به نحو مطلوب و شایسته به جوانان منتقل خواهد کرد.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان افزود: رادیو با برنامه های برف و بهار، پیام گیلان،صبح بخیر گیلان، جوانه ها، گل های زندگی، آئینه زندگی، ساعت جوانی، تالشونه، مجله ورزشی، دریچه، رویدادهای هفته، مسابقه شهر به شهر و چهار برنامه ویژه مستند و همچنین باویژه برنامه های صبح و عصر روز 22 بهمن ماه و تهیه و پخش گزارش ها و با دعوت از میهمانان و کارشناسان با ایجاد فضایی شاد و مفرح و با برنامه ریزی منسجم این ایام خجسته را گرامی می دارد.

وی یادآورشد: واحد اطلاعات و اخبار مرکز گیلان نیز علاوه بر پوشش شایسته اخبار، گزارش ها و رویدادهای دهه فجر در استان و پخش آن، تهیه و پخش تفاسیر روزانه و هفتگی ( روزانه هفت مورد ) و با تهیه هفت گزارش ویژه خبری و همچنین تهیه 10 گفتگوی ویژه خبری و با دعوت از استاندار و معاونان به بیان و بررسی عملکرد دستگاه های مختلف خواهد پرداخت.