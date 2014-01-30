دبیری محکوم به پیروزی در خانه ماهان تندیس قم است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابتهای فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر جمعه هفته جاری با انجام هفت دیدار سپری می شود که طی آن در یکی از بازی های مهم، تیم صدرجدولی دبیری تبریز در قم به دیدار تیم ماهان تندیس این شهر خواهد رفت.

تیم دبیری که هفته گذشته توانست گیتی پسند اصفهان، جدی ترین رقیب خود در قهرمانی این فصل لیگ برتر فوتسال کشور را در تبریز شش بر چهار شکست دهد، این هفته در قم به میهمانی ماهان تندیس خواهد رفت. دبیری اکنون با هشت امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم جدول حفاری اهواز، در صدر ایستاده است و همچنان به عنوان اصلی ترین شانس برای قهرمانی در فصل جاری به شمار می آید.

در فاصله هشت هفته مانده تا انتهای فصل، شاگردان وحید شمسایی به دنبال افزودن بر مجموع اندوخته هایشان هستند تا جایگاه خود در بالاترین خانه جدول را تثبیت کنند. این تیم شایسته فوتسال تبریز چنانچه بخواهد فاصله خوب خود با تیم های تعقیب کننده را حفظ کرده و یا حتی افزایش دهد، نباید به چیزی جز شکست تیم ماهان تندیس فکر کند.

در سوی مقابل تیم ماهان تندیس قم نیز که دو تیم تبریزی شهرداری و هلال احمر را در کمرکش میانی جدول در تعقیب خود می بیند، این هفته کار بسیار سختی برابر تیم دبیری تبریز دارد.

ماهان تندیس اگرچه در خانه بازی خواهد کرد، اما مصاف با تیم قدرتمندی همچون دبیری نمی تواند برای هیچ تیمی راحت باشد. تساوی در این بازی با توجه به وضعیت امتیازی دو تیم در جدول، بیش از آنکه برای تیم میهمان مفید باشد، برای تیم میزبان خوشحال کننده خواهد بود.

هم اکنون تیم دبیری تبریز با 46 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم ماهان تندیس قم با 27 امتیاز در جایگاه هفتم ایستاده است.

تیم دبیری تبریز از ساعت 16 روز جمعه 11 بهمن در قم به میهمانی تیم ماهان تندیس خواهد رفت.