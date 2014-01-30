بيليارد باز همداني در راه رقابت هاي قهرماني آسيا

حمدالله چاروسايي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بيلیاردباز همدانی قهرمان مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر زیر 21 سال کشور شد.

سخنگوي ورزش و جوانان استان همدان افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر زیر 21 سال کشور عصر چهارشنبه به ميزباني تهران برگزار شد.

وي بيان داشت: در اين مسابقات كه پنج شركت كننده حضور داشتند علیرضا رضایی از همدان توانست عنوان قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد.

چاروسايي اضافه كرد: از مجموع پنج بازیکن شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر زیر 21 سال کشور سه ورزشکار به اردوی اصلی تیم ملی راه یافتند که علیرضا رضایی توانست به عنوان نفر نخست انتخاب شود و در جايگاه اول قرار گيرد.

سخنگوي ورزش و جوانان استان همدان با بيان اينكه عليرضا رضايي هم اكنون جواز حضور در رقابت های اسنوکر زیر 21 سال قهرمانی آسیا را کسب کرده است، عنوان داشت: رضايي با شرکت در اردوی آماده سازی به دنبال حضور قدرتمند در این پیکارها است.

وي در پايان گفت: مسابقات قهرمانی اسنوکر زیر 21 سال آسیا به میزبانی شهر چندیگر کشور هندوستان از تاریخ پانزدهم تا 22 فروردین ماه سال آینده برگزار می شود.