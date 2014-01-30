به گزارش خبرنگار مهر،آيت الله محمد جواد فاضل لنكراني قبل از ظهر پنج شنبه در ديدار جمعي از طلاب آذربايجان غربی كه در مسجد مركز فقهي ائمه اطهار(ع) برگزار شد ضمن تبريك اعياد ربيع الاول و در پيش بودن ايام دهه فجر گفت: طلاب همان طور كه طالب علوم دين هستند و در مسر انبيا الهي قدم برداشته اند بايد يك توجه دائمي به مسير و هدف داشته باشند.

وي با بيان اينكه طلبه‌اي موفق است كه به مسير خود ايمان داشته باشد، عنوان كرد: طلبه‌اي كه نسبت به مسير خود ترديد و تزلزل داشته باشد يا نسبت به هدف خود ترديد داشته باشد هيچگاه به هدف نمي‌رسد.

آيت الله فاضل لنکرانی با اشاره به سفارش قرآن كريم براي انيبا و اوليا الهي، عنوان كرد: يكي از سفارش‌ها مبحث توكل به خدا است و ما شاهديم كه در قرآن كريم امر به توكل فراوان ديده مي‌شود.

وي ادامه داد: ما فعاليت‌هاي خود را به شكل امري روزانه مي‌بينيم در حالي كه ما بايد در تمامي امور و اعمال خود به خداوند توكل كنيم.

توکل واجب است

عضو جامعه مدرسین حوزه تأكيد كرد: حاملان و مروجان ديني بايد به اين نكته توجه كنند كه توكل به خدا امري واجب است و آن نيز توكلي حقيقي كه ما متوجه اين موضوع باشيم كه بر قدرتي نفوذ ناپذير كه هيچ چيز مانع آن نيست توكل كرده و از هيچ چيز غير از خداوند ترسي نداريم.

وي ادامه داد:‌ قضاوت درباره توكل و خوف از خدا نيز فقط در وجود خود فرد است كه مي‌تواند اين تشخيص را داشته باشد و بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه توكل موجب رزق و روزي و عزت انسان مي‌شود.

آيت الله فاضل لنکرانی با بيان اينكه بهترين روش براي درمان اضطراب توكل بر خداست بيان كرد: امروزه ميدان‌هاي وسيعي پيش روي روحانيت است كه در اين ميدان‌ها غير از جهاز علمي و تقوايي مسئله توكل بسيار مهم است.

وی در ادامه به توجه طلاب به نياز امروز در بخش هاي مختلف علمي اشاره و گفت: امروز به بركت انقلاب اسلامي و همچنين توجه مردم دنيا به دين اسلام و مكتب اهل بيت ما بايد تلاش علمي خود را مضاعف كنيم.

وي با بيان اينكه تمامي انحرافات باطل و مانند كف روي آب است عنوان كرد: اين طلاب و روحانيت هستند كه بايد باطل بودن اين امور را براي مردم اثبات كنند.

رئيس مركز فقهي ائمه اطهار با تاكيد براينكه امروزه ارتباط با قرآن كريم، كتب فقهي و روايي چندين برابر گذشته باشد گفت: دايره سئوالات فقهي امروزه گسترش فراواني داشته است و همين بحث تلقيح مصنوعي خود از جمله مسائلي است كه براي آن سئوالات فراوني مطرح است كه بايد براي پاسخ به آن وارد ميدان شد.

طلاب به دروس مدارس اکتفا نکنند

وي تاكيد كرد: طلاب امروزه نبايد تنها به دروس مدارس خود اكتفا كنند بلكه بايد به دنبال سئوالات و شبهات رفته و براي يافتن پاسخ تلاش كنند.

آيت الله فاضل لنکرانی با تأكيد بر اينكه حوزه‌هاي علميه شيعي از لحاظ علمي قويترين حوزه‌ها است، ادامه داد:‌ امروز هر طلبه اي بايد اينگونه فكر كند كه خود در هر نقطه اي مدرسه اي را تاسيس كند زيرا ساخت مدارس علميه براي پرورش طلاب جهت پاسخگويي به نيازهاي كشور و حتي خارج از كشور بسيار ضروري است.

وی در ادامه به درپيش بودن ايام الله دهه فجر اشاره و با تاكيد براينكه مسئوليت روحانيت در حفظ انقلاب و ارزش‌هاي آن سنگين است عنوان كرد: انقلاب مولود حوزه‌هاي علميه است و رهبري انقلاب نيز بر عهده يك روحاني بوده است.

وي تاكيد كرد: هدف انقلاب گسترش اسلام بوده است و اگر در اين مسير توقف يا ايستايي بوجود آيد رشد اسلام متوقف مي‌شود.

رئيس مركز فقهي ائمه اطهار(ع) ادامه داد: طلاب بايد نسبت به انقلاب حساس باشند و نگذارند ناهلان در آن نفوذ پيدا كنند.

وي با تاكيد براينكه قرآن و عترت از مباني اصلي انقلاب است ادامه داد:‌ نبايد اجازه دهيم كه امروز قلم به دستاني در اين دو مورد ايجاد تزلزل كنند و ما بايد از سياست‌هاي كلي كه توسط مسئولين اعمال مي‌شود دفاع كنيم.



