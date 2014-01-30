گزارش احمد شهید دروغ و قابل پیگرد حقوقی است/ اموال بابک زنجانی توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی ظهر پنج شنبه در مراسم تحلیف کار آموزان قضایی دوره های پنجم و ششم افزود: قوه قضاییه ما مستقل است، نه فقط این قوه بلکه هر قاضی در این قوه در رای خودش مستقل است.

وی در ادامه یادآور شد: متاسفانه شخص گزارشگر حقوق بشر دروغ های متعددی در گزارش خود ارائه کرده که بخشی از این دروغ ها در خصوص استقلال قوه قضاییه و قضات است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه این سخنان در صورت وجود دادگاهی عادل قابل پیگرد بود، تصریح کرد: جای تاسف است که اینگونه افراد به دنبال حقوق بشر هستند.

حجت الاسلام رئیسی در ادامه سخنان خود با اشاره به خصوصیت های امام(ره)، گفت: امام(ره) دارای سه ویژگی دانایی، دیانت و دلیری بود که می توان این سه ویژگی را از مهمترین دلایل موفقیت امام(ره) دانست.

وی افزود: اگر دلیری و شجاعت از خصوصیت های امام(ره) نبود امروز چنین اقتدار و عزتی برای نظام نداشتیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بحث دلیری در خصوص یک قاضی بسیار مهم است اگر تشخیص حق دادید، گرایش به حق باید پیدا کنید و ایستادگی برای ارائه این حکم شرط است.

حجت الاسلام رئیسی در ادامه سخنان خود کارآموزان قضایی را مخاطب قرار داد و تصریح کرد: قضات با سواد و تجربه، بسیار می توانند موفق باشند.

وی ادامه داد: بحثی که امروز مطرح است مدیریت دانش است که خود دانش نیز مدیریت شود، دانش تولید شده در سازمان بحث استاد و شاگرد نیست بلکه سخن از دانش تولید شده با چندین سال سابقه سازمانی و پیشینه علمی یک مجموعه که مجوعه ابتکارات، نوآوری تهیه و به بسته های علمی قابل انتقال به دیگران تبدیل شده است.

معاون قوه قضاییه ادامه داد: شما سوگند خوردید به احیای حق، که باید معنی واقعی حق را بدانید البته حق شناسی تنها با دانش امکان پذیر نیست آنچه که می تواند انسان را با حق آشنا کند تقوای الهی و دین داری است.

وی یادآور شد: ما نیاز به ملکه فرقان داریم، اخلاص رمز موفقیت امام(ره) رزمندگان، پیروزی انقلاب و تا به امروز است به همین دلیل ما نیازمند به شناخت حق و گرایش به حق هستیم.

حجت السلام رئیسی تاکید کرد: زمینه های لغزش بسیار است دادسرا و دادیاری خط مقدم برخورد با ناهنجاری های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه یک قاضی باید شجاعت و دلیری داشته باشد، گفت: اختیاری که قانون به قاضی داده در کنارش یک تکلیف هم وجود دارد که باید شجاعت و نفوذ ناپذیری باشد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: امروز مهمترین مولفه قدرت نظام، مردم متدین هستند و هر چه مردم مواجه شوند با کارآمدی بخش های مختلف نظام این کار آمدی به افزایش اعتماد عمومی می انجامد که پشتوانه اصلی انقلاب و نظام است.

وی در خصوص محل فعالیت قضات نیز افزود: طبق برنامه پنجم باید 800 قاضی به دستگاه جذب شود که آنچه در این خصوص مد نظر قرار داده می شود نزدیکی محل فعالیت با محل زندگی این افزاد است.

رئیسی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر آخرین وضعیت بابک زنجانی و فعالیت های اقتصادی او گفت: این پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی و متهم در مراحل بازجویی و بازپرسی قرار دارد.

وی تصریح کرد: اموالی که شناسایی شده، توقیف گردید و تحت نظر دادستان قرار دارد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه افراد مرتبط با این پرونده احضار خواهند شد افزود: مردم را در جریان تمامی مراحل این پرونده قرار خواهیم داد.

حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: بدهی او به وزارت نفت بحث محوری است که ابعاد مختلفی در این پرونده وجود دارد که یک بعد آن بحث بیت المال و حق قطعی و بدهی به وزارت نفت است.