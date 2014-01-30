تیم والیبال دلیران دشتی دو بازی فینال تا مرحله پلی آف لیگ برتر در پیش دارد

بهرام عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال دلیران دشتی نماینده استان در لیگ دسته یک کشور جام ولایت حضور دارد که برای رسیدن به مرحله پلی آف دو بازی حساس در پیش دارد.

وی افزود: نماینده شایسته استان یکشنبه هفته آینده میزبان شهرداری پشوار خواهد بود که در صورت پیروزی سه بر صفر حضور در مرحله پلی آف قطعی خواهد شد.

عباسی تصریح کرد: بازی گذشته مقابل تیم پرمهره ذوب آهن اصفهان بود که موفق شد با نتیجه 3 بر1 از سد تیم بگذرد و دوباره در صدر جدول گروه جنوب لیگ دسته یک والیبال کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد:تیم دلیران دشتی در این دیدار درگیم های دوم، سوم وچهارم با نتایج 31 بر29،25 بر15 و 25بر21 به پیروزی رسید و تنها گیم اول را با نتیجه 25 بر 21به ذوب آهن اصفهان واگذارکرد.

عباسی بیان کرد:با این برد دلیران دشتی 31 امتیازی شد و به تنهایی در صدر جدول جنوب مسابقات لیگ دسته اول کشور جام ولایت قرارگرفت و تیم های پیشگامان کویر یزد و ذوب آهن اصفهان به ترتیب در رده های دوم و سوم جدول قرار گرفتند.