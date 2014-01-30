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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

عباسی در گفتگو با مهر:

تیم والیبال دلیران دشتی دو بازی فینال تا مرحله پلی آف لیگ برتر در پیش دارد

تیم والیبال دلیران دشتی دو بازی فینال تا مرحله پلی آف لیگ برتر در پیش دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی گفت: تیم والیبال دلیران دشتی تا حضور در مرحله پلی‌آف و بعد از آن حضور در لیگ برتر دو بازی پیش رو دارد.

بهرام عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال دلیران دشتی نماینده استان در لیگ دسته یک کشور جام ولایت حضور دارد که برای رسیدن به مرحله پلی آف دو بازی حساس در پیش دارد.

وی افزود: نماینده شایسته استان یکشنبه هفته آینده میزبان شهرداری پشوار خواهد بود که در صورت پیروزی سه بر صفر حضور در مرحله پلی آف قطعی خواهد شد.

عباسی تصریح کرد: بازی گذشته مقابل تیم پرمهره ذوب آهن اصفهان بود که موفق شد با نتیجه 3 بر1 از سد تیم بگذرد و دوباره در صدر جدول گروه جنوب لیگ دسته یک والیبال کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد:تیم دلیران دشتی در این دیدار درگیم های دوم، سوم وچهارم با نتایج 31 بر29،25 بر15 و 25بر21 به پیروزی رسید و تنها گیم اول را با نتیجه 25 بر 21به ذوب آهن اصفهان واگذارکرد.

عباسی بیان کرد:با این برد دلیران دشتی 31 امتیازی شد و به تنهایی در صدر جدول جنوب مسابقات لیگ دسته اول کشور جام ولایت قرارگرفت و تیم های پیشگامان کویر یزد و ذوب آهن اصفهان به ترتیب در رده های دوم و سوم جدول قرار گرفتند.

کد مطلب 2224968

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