اعلام آمادگی 100 شرکت فرانسوی برای همکاری اقتصادی با ایران/ واردات باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در همایش جهت گیری اقتصادی با اشاره به فعالیت بنگاههای اقتصادی گفت: تخصصی کردن و آوردن دانش نو یکی از عوامل پیش برنده بنگاه های اقتصادی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دربرخی بنگاه های اقتصادی، تولید با شرایط کنونی متناسب نیست، خاطرنشان کرد: تنوع محصول، افزایش توان رقابت، پیوند با بازارهای مالی و تولیدی و فن آوری های جدید تولید و نوآوری های پیوسته راهکارهای خروج از شرایط کنونی این بنگاهها است.

وی با تاکید برافزایش توان رقابتی بنگاه های اقتصادی اظهار داشت: به کمتر شدن واردات اعتقاد دارم تا افزایش توان رقابتی معنای بیشتری پیدا می کند.

ربیعی باتاکید برافزایش ظرفیت جذب بنگاه های اقتصادی اضافه کرد:در دولت تدبیر و امید باید حتما بتوانیم بحث مدیریت خوب را با شاخص های خود اداره کنیم.

وی خواستار تدوین برنامه مدیریت خوب برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جهت افزایش ظرفیت جذب آنان شد و افزود : در این زمینه در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی برنامه هایی نیز داریم.

ربیعی همچنین توجه بیشتر به عوامل تولید را در رشد بنگاه های اقتصادی موثر دانست و افزود : با همین اندازه از عوامل تولید می شود کارهای بزرگی انجام داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد : بهره وری امروز ما قابل قبول نیست و به این منظور نظام فکری و پیشنهادی مدیران بیشتر مورد توجه قرار گیرد.ربیعی در ادامه خاطرنشان کرد : افزایش بهره وری عامل تحرک اقتصادی است و در این زمینه دارای وزن بالای اقتصادی هستیم، چنانچه حرکت سه بنگاه اقتصادی خانواده بزرگ وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی می تواند شاخص های بورس را جابه جا کند.

ربیعی گفت: دولت سه هدف اصلی خروج از رکود، کاهش تورم و افزایش امید زندگی را به عهده دارد که در این میان وظیفه خروج از رکود در حدود سهم ما در اقتصاد به وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی مربوط می شود.

وی افزود : اگرچه خروج از رکود به سیاست های کلان کشور مربوط می شود اما شما هم باید درخروج از رکود کمک و در بودجه ریزی و سیاست های کلان نیز تصمیم گیری کنید.وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی یادآورشد : ما می توانیم با ارائه اندیشه های خود دراین زمینه دولت را یاری کنیم.

ربیعی با اشاره به اینکه کارفرمای اصلی ما انسان هایی هستند که سفره های پر از رنج دارند و از کم قدرت ترین افراد جامعه هستند ، گفت : این موضوع ، انگیزه ما را برای کارافزایش می دهد.