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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

نمازي به مهر خبر داد:

مسابقات فوتسال جام فجر دادگستري خراسان رضوي برگزار مي شود

مسابقات فوتسال جام فجر دادگستري خراسان رضوي برگزار مي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: دبير شواري ورزش دادگستري خراسان رضوي از برگزاري مسابقات فوتسال جام فجر دادگستري استان خبر داد و اظهار كرد: مسابقات فوتسال دادگستري استان با حضور 250 تن از قضات و كاركنان اداري دادگستري خراسان رضوي در مشهد برگزار مي شود.

هاشم نمازي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: همزمان با فرا رسيدن دهه مبارك فجر يك دوره مسابقه فوتسال با حضور قضات و كاركنان اداري حوزه هاي قضايي خراسان رضوي در مشهد برگزار خواهد شد.

وي افزود: در اين مسابقات كه با حضور 250 تن از كاركنان و قضات دادگستري استان برگزار مي شود فوتساليست ها در قالب 23 تيم 11 نفره و در سه مرحله گروهي، حذفي و نيمه نهايي و نهايي با يكديگر مسابقه مي دهند.

دبير شوراي ورزش دادگستري خراسان رضوي بيان كرد: دور اول چهارمين دوره مسابقات فوتسال جام فجر دادگستري خراسان رضوي در چهار گروه پنج تيمي و با قضاوت داوران مطرح استان برگزار مي شود.

وي افزود: اين دوره از مسابقات همه روزه و در ايام دهه مبارك فجر در مجتمع ورزشي عدالت دادگستري خراسان رضوي واقع در غرب مشهد برگزار مي شود.

کد مطلب 2224971

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