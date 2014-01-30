مردم هنوز با سینما آشتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر امروز روز آشتی مردم با سینماها در سراسر کشور است، روزی که به نام روز " سلام سینما" نامگذاری شده و است همه مردم می توانند هر جایی که هستند فیلم مورد علاقه خود را روی پرده سینماها به صورت رایگان به تماشا بنشینند، استان البرز هم از این رویداد فرهنگی بی نصیب نبوده است.از آغازین دقایق صبح امروز مردم با حضورشان پای پرده جادویی سینما به سینماها سلامی دوباره گفتند.

به همین بهانه سری به تاریخی ترین سینمای شهر کرج زدیم و شاهد استقبال بی نظیر مردم در سینما " هجرت" بودیم.

ابراهیم شریفی معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز که امروز در سینما هجرت کرج حاضر شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر از حال و هوای امروز این طور می گوید: بر اساس برنامه ریزی های سازمان سینمایی کشور و با همکاری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و دفاتر انجمن سینمای جوان در استانها " روز سینما" امروز پنج شنبه در شهر کرج نیز شکل گرفت.

شریفی با اعلام اینکه اکران ها تا ساعت 20 شب نیز ادامه دارد؛ می گوید: رفته رفته به جمعیت انبوه برای تماشا فیلم ها افزوده می شود و این جای خوشحالی دارد.

مردم هنوز با سینماها در آشتی اند؛حمایت از سینماداران باید بیشتر شود

معاون هنری سینمایی ارشاد می گوید: جا دارد اینجا این نوید را بدهم که مردم با سینماها در آشتی هستند و ما مسئولان باید با راهکارهایی به کمک سینماداران بشتابیم تا هر روز شاهد حضور مردم در سینماها باشیم.

وی می افزاید: به رغم هجمه های گسترده ای که در حوزه فرهنگی وجود دارد باز هم شاهد آن هستیم مردم هنوز به فرهنگ و هنر این مرز و بوم علاقمند هستند.

شریفی می گوید: سینما هجرت فیلم های " خسته نباشید"، " بوی گندم"، " ابرهای ارغوانی" و " عملیات مهدکودک" را امروز بر پرده اکران دارد و اکران ها نیز تا ساعت 20 شب در سانس های مختلف ادامه خواهد داشت.

وی می افزاید: تا کنون 2 هزار مخاطب به سینما هجرت آمده اند و هنوز آماری از مخاطبان سینماهای ساویز،سپهر و فردیس در دست نیست، اما شواهد امر گویای این است که استقبال پرشوری در سینماها حکم فرما است و امروز به واقع روز سلام به سینما است.