بالندگی هر دستگاه اجرایی نیازمند تکریم ارباب رجوع است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهبازی ظهر پنجشنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی ، افزود: برگزاری جلسات صیانت از حقوق شهروندی باید برای مردم خروجی داشته باشد و مردم از نتایج جلسات باخبر شده و موضوعات مطرح شده برای مردم ملموس باشد.

وی با اشاره به اینکه آگاه شدن مردم از این جلسات تاثیر بسزایی در رضایتمندی عمومی خواهد شد اظهار داشت: در این خصوص مشکلات گریبان گیر در دستگاههای اجرایی هم کاهش می یابد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان ، با اشاره بر لزوم بسترسازی بیشتر برای رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی گفت: برون سپاری فعالیت ها و واگذاری برخی از امور به بخش های خصوصی نقش مهمی در ارتقاء کمی و کیفی خدمات قابل ارائه شده به شهروندان دارد.



شهبازی تکریم ارباب رجوع از سوی کارکنان دولت را ضروری عنوان کرد و یادآور شد: در این راستا باید به امر تکریم ارباب رجوع بیسار توجه شود .

وی در ادامه افزود: احقاق حقوق شهروندی از اولویت های دولت تدبیر و امید است و در این راستا تکریم ارباب رجوع از تاکیدات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید می باشد.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: برای ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی باید نسبت مراجعه افراد به دستگاهها نیز توجه شود.

شهبازی بحث آموزش را در احقاق حقوق شهروندی بسیار موثر دانست و گفت: صدا و سیما باید نسبت به اجرای این امر اقدامات لازم را لحاظ کند.

وی تاکید کرد: باید در دستگاهها و نهادهایی که مراجعه مردمی زیاد است رضایت مندی ارباب رجوع هم بیشتر باشد.