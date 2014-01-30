طرح های اجرایی با پیوست فرهنگی تهیه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان، با اشاره به سابقه و پیشینه فرهنگی استان، اظهارداشت: دستگاه های اجرایی در استان در اجرای طرح های عمرانی و شهری به داشتن پیوست فرهنگی توجه کنند.

امام جمعه بیرجند امام راحل را هدیه الهی برای عصر حاضر دانست و عنوان کرد: باید قدر این نظام و انقلاب را بدانیم و با تمام توان به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت کنیم.

وی با بیان اینکه منشاء مشکلات اقتصادی و اجتماعی نبود فرهنگ و اندیشه است، افزود: انقلاب اسلامی ایران انقلاب فرهنگ و اندیشه بود و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی به راه های حفظ انقلاب اشاره کرد و افزود: فرهنگ، اندیشه و آگاهی مهمترین راه حفظ انقلاب است.

وی با تاکید بر اینکه باید جامعه را در برابر استکبار و شیاطین واکسینه کنیم، افزود: با تحقق این امر زمینه برای ظهور انسان کامل، امام زمان(عج) فراهم می شود.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با بیان اینکه در آستانه دهه فجر و افتتاح طرح های عمرانی مسئولان، باید قدردان زحمات مدیران سابق باشند، افزود: نباید تلاش و زحمات مدیران سابق برای این طرح ها را فراموش کرد.

امام جمعه بیرجند شاخصه اصلی استان را فرهنگی بودن استان دانست و بیان کرد: داشتن شخصیت های برجسته علمی استان در سطح کشور، بیانگر فرهنگی بودن این استان است.