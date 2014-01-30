اتحاد و امنیت رمز توسعه کشور است/ لزوم حضور مدیران بین مردم

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده ظهر پنجشنبه در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که در سالن شهدای گمنام فرمانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه فجر فرصتی مناسب برای بیان دستاورد های نظام مقدس اسلامی ایران است.

وی افزود: خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران یک حکومت مردمی است و مسئولین و نمایندگان از دل مردم و با انتخاب خود مردم انتخاب می شوند و این از خصایص بارز این نظام مقدس است.

وی ادامه داد: مردم ما همواره از انقلاب اسلامی و آرمان های آن دفاع کردند و با ریختن خون خود در پای ستون های آن نظام را در برابر تهیدات و ترفند های دشمنان بیمه کردند.

کسب اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه موفقیت مدیران است

معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان در ادامه بیان داشت: مهمترین عامل موفقیت مدیران در عرصه خدمت رسانی و آبادانی هر چه بیشتر این مرز و بوم کسب اعتماد عمومی است.

وی به اهمیت کسب اعتماد عمومی مردم تاکید کرد و گفت: اعتماد مردم بزرگترين سرمايه براي مدیران است و دستگاه های اجرایی باید با تمام توان در تحقق اين مهم تلاش مضاعفی کنند.

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت خدمتگذاری به مردم اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر شرایط و زمینه مناسب برای خدمتگزاری به مردم کاملا مهیاست و باید از فرصت‌های موجود برای توسعه همه‌جانبه شهرستان نهایت استفاده را برد.

شرايط براي خدمت رساني همه جانبه مديران به مردم فراهم است

حسن زاده با اشاره به این که مدیران در عرصه خدمت رسانی به مردم نباید خود را به مدت زمان خاصی محدود کنند تصریح کرد: مدیر موفق کسی است که برای رسیدگی به امور مردم از هیچ تلاشی فروگذار نباشد چرا که انتظار مردم از مدیران این است که مورد تکریم باشند و امور آنان به نحو احسن انجام پذیرد.

وی با اشاره به ترفند ها و استراتژی های دشمن در مقابله با این ملت و مردم عنوان کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب، مطرح شدن ایران به عنوان کشوری پیشرفته در عرصه جهانی است که دشمنان این نظام و انقلاب با طرح پروژه های مختلف از جمله پروژه ایران هراسی سعی درکمرنگ جلوه دادن نقش برجسته جمهوری اسلامی در دنیا را دارند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کردستان در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و دلسوزیهای بی دریغ حمدالله کریمی فرماندار سابق شهرستان بیجار، آقای باقر جدی امین پور را به عنوان سرپرست فرمانداری بيجار منصوب کرد.