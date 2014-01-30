به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کابلی افزود: حوزه کاری آبفار بسیار گسترده است و هزینه بسیاری می‌طلبد و هدف این است که بخشی از مشکلات آب شرب روستاهای استان با کمک مردم حل شود.



وی تصریح کرد: پشتیبانی بلندمدت، اما اندک مردم باعث می‌شود تا به مرور با خودیاری خود مردم در تمام روستاهای استان زنجان هیچ‌گونه مشکل آب شرب سالم نداشته باشیم.



مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان زنجان افزود: در حال حاضر سه روستای جزیمق، جوره‌کندی و قندرقالو از بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان با مشارکت آبفار، بسیج سازندگی و مشارکت مردم و خیرین از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند.



کابلی، احداث خط انتقال به طول 2300 متر، تعمیر و اصلاح شبکه توزیع 8 هزار و 900 متر را از فعالیت‌های انجام گرفته در این پروژه‌ها برشمرد و اظهار کرد: احداث قنات و کول‌گذاری به طول 30 متر، احداث 16 مترمکعب حوضچه و 180 فقره واگذاری کنتور آب، از دیگر اقدامات صورت گرفته برای اتمام پروژه‌های آب‌رسانی این روستاها بوده است.

وی در ادامه افزود: اعتبار ریالی هزینه شده در این پروژه‌های مردمی، رقمی بالغ بر 2 میلیون و 190 هزار ریال است.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان زنجان، با بیان اینکه برکت مشارکت مردم در حوزه آب‌رسانی مهم‌تر است، خاطرنشان کرد: روستاییان با هر میزان کمک می‌توانند در این امر خیر مشارکت کنند.