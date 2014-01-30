بیکاری و مهاجر پذیری دلیل افزایش ورودی پرونده های قضایی فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خداییان ظهر پنج شنبه در مراسم تحلیف کار آموزان قضایی دوره پنجم و ششم، گفت:استان فارس با افزایش ورودی پرونده به دادگستری مواجه است به دلیل اینکه رتبه سوم بیکاری کشور را داریم.

وی افزود: وجود اتباع بیگانه بین 200 تا 300 هزار نفر بدون مجوز که بسیاری از جرایم توسط این افراد انجام می شود و سپس از کشور خارج می شوند از دیگر دلایل افزایش ورودی پرونده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: تعداد زیادی معتاد در استان، گستردگی فارس و همجوار بودن این استان با استانهای جرم خیر، مشکلات زمین و مسکن هر چند که طی چند سال گذشته با مباحث تجاوز به عرصه های ملی مبارزه شده است از دیگر موارد افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی است.

خداییان ادامه داد: میانگین ورودی پرونده به دادسرا حدود 186 پرونده به هر شعبه است که برخی از شعبه های به 300 پرونده می رسد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه برخی از پست های قضایی استان فارس خالی است، گفت: 46 درصد پست های قضایی فارس متصدی ندارد.

خداییان ادامه داد: اما با تمامی این کمبودها 60 تا 70 درصد موجودی شعب مخدومه شده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت امنیتی استان فارس، گفت: مباحث امنیتی با هماهنگی خوب موجود در استان جرائم خشن کاهش یافته و ما به دنبال مجرمینی هستیم که چندین سال قبل جرم کرده و متواری شده اند.

رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: اما در جرایم خرد موجبات نارضایتی مردم وجود دارد.

خداییان افزود: کارآموزان این دوره 72 نفر هستند که 57 نفر از آنها اهل فارس هستند و با توجه به اینکه دوست داشتند در فارس خدمت کنند به دلیل نیاز سایر استانها به دیگر استانها راهی شدند.

خداییان یادآور شد: با احداث مرکز آموزشی جنوب کشور در شیراز موافقت شد، طرح تهیه در انتظار اعتبارات هستیم.