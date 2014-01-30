برگزیدگان پانزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ پانزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه با حضور آیت الله جوادی آملی، آیت الله مقتدایی، مدیران حوزه های علمیه استان ها و جمعی از اساتید و محققان قبل از ظهر پنج شنبه در موسسه آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد.

در این جشنواره از صاحبان یازده اثر برگزیده تجلیل شد و همچنین 15 نفر به عنوان اثر شایسته تقدیر و 16 نفر به عنوان اثر تحسین شده تقدیر شدند.

نجم الدین طبسی، حسین واثقی، ابوالحسن غفاری،‌ محمدرضا زیبایی نژاد،‌ حمید پارسانیا، شریف لک زایی، محمد صالحی مازندرانی،‌ سید مصطفی میرمحمدی عزیزی، مکتبه العلامه المجلسی، سید عبدالعزیز طباطبایی و سید عباس موسویان برگزیدگان پانزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه بودند.

همچنین در این مراسم سند وضعیت شناسی کتاب سال حوزه طی هشت سال گذشته توسط آیت الله جوادی آملی رونمایی شد.

در این مراسم از آیت الله جوادی آملی به پاس تالیفات ایشان طی 60 سال فعالیت علمی و از سید محمد طباطبایی به پاس زحمات پدرشان مرحوم سید عبدالعزیز طباطبایی دارنده کتابخانه نسخ خطی تجلیل به عمل آمد.

لزوم استقرار صندوق حمایت از پژوهشگران دینی

معاون پژوهش حوزه علمیه طی سخنانی در این مراسم اظهار داشت: هنوز فعالیت های پژوهشی در بخش بین الملل نمود نداشته است و نیاز است سامانه علمی اطلاعات تحقیقاتی برای حوزه های علمیه که امری ضروری است راه اندازی شود.

حجت الاسلام سید علی عماد ادامه داد: حوزه های علمیه مهم ترین رکن در تولید علوم انسانی مبتنی بر علوم اسلامی هستند و مصوبات راه اندزی سامانه علمی اطلاعات تحقیقاتی شکل گرفته و نیاز است دستگاه های حاکمیتی با حمایت مالی خود در ایجاد این سامانه یاری کنند.

وی افزود: راه اندزی سامانه آنلاین نیاز سنجی پژوهشی در عرصه دین یکی از برنامه هایی است که در دستور کار بوده و همچنین برای حمایت از پژوهش و تحقیق در حوزه علمیه به استقرار صندوق علمی حمایت از پژوهشگران نیاز داریم.

افزایش سطح دانش دینی در کشور نیازمند بودجه ملی است

معاون پژوهش حوزه علمیه در این زمینه با بیان این که لازم است پژوهشگرانی که به صورت آزاد فعالیت می‌کنند و تحت حمایت مرکزی نیستند را حمایت کنیم، اضافه کرد: با استناد بر بودجه حوزه علمیه این کار صورت نمی‌گیرد و نیاز است بودجه‌های ملی برای کمک به افزایش سطح دانش دینی در کشور استفاده شود و تا زمانی که این عمل انجام نشود و دستگاه های حاکمیتی حمایت نکنند، با مشکل جدی مواجه هستیم.

وی عنوان کرد: 120 نشریه علمی تخصصی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که 80 اثر آن متعلق به حوزه است و پژوهشگران رشته‌های مختلف همچون رشته نوبنیاد در حوزه شکل گرفته و در آن فعالیت می کنند.

حجت الاسلام عماد با بیان این که حوزه های علمیه در بخش تولید دانش دارای ظرفیت بسیار زیادی می‌باشند، ابراز داشت: انجام مطالبات راهبردی و برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف و کمک به گسترش پژوهش با برگزاری جشنواره هایی همچون جشنواره علامه حلی که تاکنون هشت هزار اثر علمی از طلاب جوان دریافت شده است از جمله فعالیت های حوزه پژوهش بوده است.

معاون پژوهش حوزه علمیه با بیان این که در بخش نیاز سنجی پژوهشی تاکنون 10 نیاز سنجی انجام شده و پنج نیاز سنجی دیگر در حال طراحی و انجام است، یادآور شد: برای حمایت از نخبگان مرکز امور نخبگان استقرار یافته تا استعدادها شکوفا شود و همچنین از نخبگان حمایت هایی صورت گیرد.

وی بیان کرد: رویکرد تازه ای با حمایت دستگاه‌های سیاست‌گذاری اعمال شده تا سند راهبردی پژوهش در عرصه بین الملل تدوین شود تا به نقطه مطلوب در عرصه پژوهش برسیم.