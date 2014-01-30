  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۰

صومي تاكيد كرد:

آموزش نقش محوري در ارتقاي سلامت جامعه دارد

آموزش نقش محوري در ارتقاي سلامت جامعه دارد

تبريز – خبرگزاري مهر: رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز گفت: ارتقاي سطح آموزش و بينش جامعه نقش مهمي در ارتقاي سلامت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين صومي پنج شنبه در آئين معارفه نخستين رئيس دانشكده علوم پزشكي سراب با تاكيد بر نقش محوري آموزش در دانشگاه ها اظهاركرد: در عرصه پزشكي قابل قبول نخواهد بود كه سطح آموزش پايين باشد.

وي با اشاره به راه اندازي دانشكده علوم پزشكي سراب اظهار اميدواري كرد: با تلاش مجموعه گروه هاي آموزشي و رعايت استاندارد هاي لازم دانشجويان اين دانشكده از دانشجويان سرامد كشور باشند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز به تنگاهاي مالي دانشگاه اشاره و يادآور شد: دانشگاه علوم پزشكي  تبريز با بدهي 472ميليارد توماني روبروست و براي رفع مشكلات نيازمند همياري مسئولان و كمك خيرين محترم مي باشيم.

صومي در عين حال از تخصيص اوليه يك ميليارد ريال به دانشكده نوپاي علوم پزشكي سراب خبر داد.

در اين مراسم دكتر نقي عابديني به عنوان نخستين سرپرست دانشكده علوم پزشكي سراب معرفي شد.

 

کد مطلب 2224988

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها