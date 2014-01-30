حجتالاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر برپایی 5 محفل اصلی انس با قرآن کریم و برگزاری دهها محفل قرآنی در مساجد قم را برنامههای کمیته قرآن و نهج البلاغه ستاد دهه فجر استان قم بیان کرد.
به گفته وی، 4 محفل انس با قرآن کریم در مساجد جامع بخشهای تابعه قم و یک محفل محوری در شب 12 بهمن در بیت قدیمی امام خمینی(ره) برگزار میشود.
مسئول دارالقرآن الکریم قم به تشریح برنامههای محفل انس با قرآن کریم در بیت امام راحل پرداخت و افزود: در این محفل نورانی استاد علی اصغر شعاعی به عنوان قاری بینالمللی، گروه ممتاز تواشیح حضرت بقیةالله و خانواده سلیمانیپور از حافظان قرآن کریم به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
حجتالاسلام عظیمی تصریح کرد: در این مراسم برنامههای متنوعی از جمله مسابقه حضوری و غیرحضوری، سخنرانی و... تدارک دیده شد.
وی برگزاری گردهمایی پیشکسوتان، استادان، حافظان و قاریان و فعالان قرآنی استان قم با حضور مهدی قره شیخ لو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم را از دیگر برنامههای این کمیته ذکر کرد که که 17 بهمن ماه در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار میشود.
مسئول دارالقرآن الکریم قم برگزاری مسابقه قرائت و مفاهیم ویژه روستائیان سراسر استان و برنامهریزی برای اجرای مسابقه پیامکی قرآن و نهج البلاغه از طریق سیمای استان را از دیگر برنامههای قرآنی ستاد دهه فجر امسال در استان ذکر کرد.
نظر شما