هدف متین رسیدن به بازیهای آسیایی است/ تقدیر فدراسیون والیبال از اخلاق تماشاگران ورامینی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه نشست مشترک مدیرعامل، سرمربی و بازیکنان تیم متین ورامین با امام جمعه ورامین با آیت الله سید مرتضی محمودی برگزار شد.



سرپرست تیم متین ورامین در این نشست با اشاره به درخشش تیم متین در عرصه اخلاقی اظهار داشت: ورامین شهرستان بزرگ و با عظمتی است و ظرفیت ها و استعدادهای بسیار خوبی دارد و امروز شاهد هستیم که قهرمانان ورزشی منطقه در رشته های مختلف ورزشی، در سطح ملی و بین المللی قابلیت های بالایی را از خود نشان می دهند.



علیرضا فداکار افزود: تیم متین ورامین در مدت کمی بسته شد ولی خوشبختانه بازیکنان این تیم شرائط را درک کرده و با تمام توان به تمرین پرداختند و در مسابقات لیگ نیز فراتر از حد انتظار ظاهر شدند.



وی ادامه داد: با تلاش مدیریت، کادر فنی و بازیکنان متین ورامین و حمایت تماشاگران ورامینی، اکنون این تیم در صدر جدول لیگ برتر والیبال قرار داشته و تلاش دارد تا سهمیه آسیایی را کسب کند.



این مسئول اضافه کرد: تیم متین ورامین نه تنها در عرصه ورزشی بلکه در عرصه اخلاقی نیز در بین تیم های لیگ برتر والیبال دارای جایگاه ویژه ای است و نظم تماشاگران ورامینی سبب شد تا فدراسیون والیبال از عملکرد هواداران این تیم تقدیر و تشکر کند.



انتظارات از تیم متین ورامین بالاست



احسن الله شیرکوند نیز در این نشست طی سخنانی اظهار داشت: تمام تلاشمان را به کار بستیم تا تیمی خوب و درخور شأن نام ورامین راهی لیگ برتر کنیم که این امر به همت کادر فنی و مسئولان تیم صورت پذیرفته است و با توجه به علاقه مندی مردم خوب ورامین به ورزش در نظر داریم با ایجاد شرایط لازم، زمینه را برای بسط و گسترش ورزش در منطقه مهیا کنیم.



این بازیکن مطرح و سابق تیم ملی افزود: با توجه به پتانسیل موجود، این تیم میتواند صاحب جایگاه خوبی در کشور شود چراکه حضور مربی کاربلد و باتجربه به همراه بازیکنان ملی پوش و غیرتمند، این امید را زنده کرده که تیم متین ورامین بتواند قهرمانی را به مردم خوب این منطقه در پایان لیگ برتر هدیه کند.



وی ادامه داد: متین ورامین در سال گذشته با جمعی از بازیکنان جوان و با تجربه شگفتی ساز مسابقات لیگ برتر والیبال شد و توانست در اولین حضور خود در این مسابقات مقام نائب قهرمانی را کسب کند و نائب قهرمانی فصل گذشته انتظار را از این تیم لیگ برتری بسیار بالا برده است و هواداران متین امسال از تیمشان قهرمانی مسابقات را می خواهد.



امیرحسین قنبر مدیرعامل باشگاه متین ورامین نیز در این نشست با اشاره به حمایت از تیم متین ورامین برای رسیدن به عنوان قهرمانی لیگ برتر والیبال اظهار داشت: مسئولان تیم متین با صدا و سیما و فدراسیون والیبال رایزنی کردند تا بازی های این تیم به صورت مستقیم پخش شود و اعلام شده است که همه گونه پشتیبانی نیز صورت خواهد گرفت که در این زمینه نیازمند حمایت مسئولین هستیم.



گفتنی است متین ورامین برای لیگ امسال با جذب ستارگان مطرح والیبال ایران، خط و نشان جدی برای سایر حریفان کشیده و از اکنون بسیاری از کارشناسان متین ورامین را شانس اول کسب عنوان قهرمانی می دانند و جذب ستارگانی نظیر محمد موسوی، سعید معروف، شهرام محمودی، نصر اصفهانی و احسن الله شیرکوند و تمدید قرارداد محسن عندلیب، نیکولوف و میرزاجانپور در کنار هدایت دانیله بانیولی انتظارات را از متین بالا برده است.

