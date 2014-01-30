مصوبه کمیته فنی برای شمشیربازان جوان

به گزارش خبرگزاری مهر و نقل از سایت فدراسیون شمشیربازی، پیش از این امتیازات به دست آمده توسط شمشیربازانی که در مسابقات رده سنی بزرگسلان شرکت کرده بودند برای آنها در رده بندی کشوری (رده سنی جوانان) محاسبه نمی‌شد اما با تصمیم کمیته فنی از این پس چنین نخواهد بود.

کمیته فنی فدراسیون شمشیربازی چهارشنبه تشکیل جلسه داد. در این جلسه مصوب شد که امتیاز کسب شده توسط بازیکنان جوانی که در مسابقات جایزه بزرگ رده سنی بزرگسالان شرکت کرده‌اند، برای آنها در رده‌بندی جوانان کشوری محاسبه خواهد شد. این تصمیم به منظور تشویق شمشیربازان جوان برای حضور در عرصه های مختلف و حتی مسابقات بزرگسالان گرفته شده است.

بر این اساس، مصوبه جدید کمیته فنی در رقابتهای جایزه بزرگ شمشیربازی دو اسلحه فلوره و اپه ویژه ایام دهه فجر که یکشنبه و دوشنبه آینده برگزار خواهد شد، اعمال می‌شود.