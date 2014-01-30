عملیات اجرایی سد دالکی با 357 میلیارد تومان اعتبار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر پنجشنبه در این آئین اظهار داشت: تامین آب مورد نیاز کشاورزان همواره به عنوان یکی از مهمترین دغدغهها برای مسئولان و کشاورزان مطرح بودده است که ساخت سدهای جدید در این شهرستان برای ذخیره آب رودخانهها و همچنین کنترل روان ابها و سیلابها میتواند گامی موثر در توسعه کشاورزی این شهرستان باشد.
مصطفی سالاری اضافه کرد: ساخت سد دالکی از خواستههای بهحق مردم استان بوشهر است که آب مورد نیاز 13هزار هکتار از نخلستانهای موجود در دالکی، دهقاید، منطقه وحدتیه و بخش سعدآباد و بخشی از حقابه بران حاشیه رودخانه حله و زیست محیطی رودخانه یادشده را تامین میکند.
وی اضافه کرد: ساخت این سد به روی رودخانه دالکی ضمن تنظیم و کنترل جریانات رودخانه دالکی برای جلوگیری از هدر رفت آبهای منطقه، افزایش اشتغالزایی، توسعه و بهبود کشاورزی و آبیاری بیش از چهار میلیون اصله نخل و 13 هزار هکتار اجرا میشود.
اعتبار 357 میلیارد تومانی برای ساخت سد دالکی
استاندار بوشهر با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سد دالکی، تصریح کرد: این سد با اعتباری بالغ بر 357 میلیارد تومان اجرایی میشود که انتظار داریم با تلاش مجری طرح شاهد سریع در اجرای آن باشیم.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای توسعه زیرساختهای تامین آب در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: سد رئیسعلی دلواری در بخش شبانکاره استان بوشهر پس از سالها به بهرهبردری رسید و چندی پیش نیز کانالهای آبیاری این سد افتتاح شد که زمینه استفاده کشاورزان این منطقه از آب سد را فراهم ساخت.
استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش کشاورزی است که ضعفهای زیادی در زمینه زیرساختهای تامین آب دارد و باید شاهد توسعه زیرساختهای آب در استان باشیم.
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