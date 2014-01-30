شرط جریان اصلاحات برای محوریت ناطق نوری در انتخابات/ کار من تعیین افراد است

به گزارش خبرنگار مهر، موسوی بجنوردی در حاشیه دوازدهمین کنگره حزب مردمسالاری که صبح امروز در مجتمع آدینه برگزار شد در پاسخ به این سئوال که برنامه مجمع روحانیون برای انتخابات مجلس چیست،گفت: هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته ایم و ان شاء الله در وقت خودش خواهیم گفت.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا با محوریت آقای ناطق نوری در انتخابات مجلس بعدی شرکت می کنید، گفت: هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته ایم اما اساس ما این است که فرد مورد نظر اعتقاد به اصلاح طلبی و خط امام داشته باشد.

موسوی بجنوردی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا خودتان محوریت این جریان را برای انتخابات در دست می گیرید، گفت: نه، کار ما تعیین کردن افراد است.