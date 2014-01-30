آموزش و شناسایی نیروهای کارآمد در دستور کار استانداری البرز است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز به همراه هئیت همراه ظهر پنجشنبه از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز بازدید کرد.

شاهپور رستم زاده در این بازدید بر ضرورت ساماندهی وضعیت نیروی انسانی و آموزش کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: ارزیابی وضعیت نیروی انسانی در مجموعه های دولتی در اولویت برنامه های دولت یازدهم است و روند وضعیت نیرو در دستگاه ها توسط دولت در حال ارزیابی و بررسی است و براساس ابلاغیه های جدید به صورت قانونی در این خصوص اقدام می شود.

رستم زاده: مهارت های نیروی انسانی پس از آموزش ارتقاء می یابد

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استانداری البرز تاکید کرد: با توجه به نوپا بودن استان البرز در بحث نیروی انسانی بسیاری از دستگاه های دولتی استان از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت باید برنامه ریزی های مدونی انجام دهند تا مشکلات در این حوزه کم رنگ تر شود و با اتخاذ تصمیمات درست گره از کارها باز شود.

این مسئول افزود: رویکردی ویژه آموزش نیروی انسانی در استانداری البرز شروع شده است و به همین منظور پس از آموزش های مهارت های نیروی انسانی ارتقاء پیدا خواهد کرد.

وی یادآور شد: با این سیاست کلی ضمن بهینه سازی دوره های آموزشی کارکنان، خلاء های موجود در سرفصل کمبود نیروی انسانی را نیز تا حدودی پوشش خواهیم داد.

در ادامه بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از شرایط نیروی انسانی، اولویت های درون سازمانی و موضوع ساماندهی نیروی انسانی گزارش ارائه کرد.

موفق: موفقیت پایدار هر مجموعه نیازمند توانمندسازی و ارتقای مهارت های کارکنان است

ایرج موفق با بیان این مطلب گفت: هدف اول ما ایجاد آرامش روحی و روانی برای تک تک پرسنل است تا آنها نیز در ارائه خدمات به ارباب رجوع از هیچ تلاشی فروگذار نباشند.

موفق اظهار داشت: برای کسب موفقیت پایدار، هر مجموعه ای نیازمند توانمندسازی و ارتقای مهارت های کارکنان خود می باشد که البته به یقین این هدف با اجرای برنامه ها و خدمات آموزشی و پژوهشی مناسب قابل تحقق است.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت تمامی موفقیت های خود را مرهون تلاش موثر پرسنل خود می داند و برای تامین نیازهای اداری آنها تمام تلاش خود را بکار خواهند بست.

در این بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز به اتفاق رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز بازدیدی از مجموعه کارکنان سازمان و امکانات آن داشتند.