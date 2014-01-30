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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر در گچساران تشریح شد

برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر در گچساران تشریح شد

گچساران – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه گچساران برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر در این شهرستان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانگیر انصاری صبح پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران با تبریک سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: 20 برنامه فرهنگی به مناسبت گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: مراسم استقبال نمادین از حضرت امام (ره) با رژه یک هزار و 500 نفر موتورسوار و حضور در بوستان شهدای گمنام و گلزار شهدا یکی از مهمترین این برنامه هاست.

انصاری اظهار داشت: غباروبی و عطر افشانی گلزار شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، دیدار با خانواده های شهدا، مراسم گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی، نشست های بصیرتی حلقه های صالحین، صبحگاه مشترک با دانش آموزان ، حضور در نماز جمعه و برگزاری نمایشگاه کتاب از دیگر برنامه های سپاه در این هفته است.

فرماندهی سپاه ناحیه گچساران از حضور با شکوه بسیجیان در راهپیمایی با شکوه روز 22 بهمن خبر داد و گفت: حضور حداکثری مردم در این راهپیمایی باعث نا امیدی دشمنان و بد خواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این برنامه ها در راستای تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و آگاهی‌بخشی و شناسایی تهدیدها و توطئه‌های نظام استکبار علیه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2224996

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