برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر در گچساران تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانگیر انصاری صبح پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران با تبریک سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: 20 برنامه فرهنگی به مناسبت گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: مراسم استقبال نمادین از حضرت امام (ره) با رژه یک هزار و 500 نفر موتورسوار و حضور در بوستان شهدای گمنام و گلزار شهدا یکی از مهمترین این برنامه هاست.

انصاری اظهار داشت: غباروبی و عطر افشانی گلزار شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، دیدار با خانواده های شهدا، مراسم گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی، نشست های بصیرتی حلقه های صالحین، صبحگاه مشترک با دانش آموزان ، حضور در نماز جمعه و برگزاری نمایشگاه کتاب از دیگر برنامه های سپاه در این هفته است.

فرماندهی سپاه ناحیه گچساران از حضور با شکوه بسیجیان در راهپیمایی با شکوه روز 22 بهمن خبر داد و گفت: حضور حداکثری مردم در این راهپیمایی باعث نا امیدی دشمنان و بد خواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این برنامه ها در راستای تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و آگاهی‌بخشی و شناسایی تهدیدها و توطئه‌های نظام استکبار علیه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.