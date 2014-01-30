خراسان جنوبی در جذب سرمایه گذاری خارجی ضعیف عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی ظهر پنج شنبه در شورای اداری استان با بیان اینکه سرمایه گذاری در استان به دو صورت داخلی و خارجی انجام می شود، افزود: برای رسیدگی به اعتراضات متقاضیان سرمایه گذاری در استان ستاد سرمایه گذاری تشکیل شده است.

وی گفت: همچنین مرکز سرمایه گذاری خارجی در استان تشکیل شده تا سرمایه گذاران در ادارات درگیر بروکراسی های اداری نشوند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه گذاری استان اشاره کرد و افزود:خراسان جنوبی با شناسایی 26 مورد قوانین و مقرارت مزاحم فعالیتهای اقتصادی رتبه برتر کشور در این زمینه را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه امیدورایم این قوانین دست و پاگیر اصلاح شوند، تصریح کرد: رسیدگی هر چه سریعتر به امور سرمایه گذاری در استان وظیفه ذاتی تمامی دستگاه های اجرایی استان است.

رمضانی ایجاد بانک اطلاعاتی زمین های مستعد سرمایه گذاری در استان را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و بیان کرد: در این راستا 35 مورد زمین خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی شناسایی شده که به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری معرفی می شود.

وی تهیه لیست فرصت های سرمایه گذاری استان دارای خلاصه مشخصات طرح را از دیگر فعالیت های انجام شده عنوان کرد و بیان داشت: تعداد 246 پروژه ارائه شده که در حال بروز رسانی آنها نیز هستیم.

وی راه اندازی سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، راه اندازی سامانه خدمات الکرونیکی سرمایه گذاری و شرکت در همایش های بین المللی در سطح کشور را از دیگر اقدامات انجام شده ذکر کرد.

وی با بیان اینکه پروژه های دارای مجوز FIPPA تحت حمایت قانون سرمایه گذاری خارجی ایران است، افزود: در این راستا دو پورژه بدون مجوز فیپا که غیرفعالند، دو طرح دارای مجوز فیپا ، یک پروژه دارای مجوز فیپا و فعال، یک پروژه دارای مجوز و در حال پیگیری و سه پروژه اعلام آمادگی و در دست پیگیری است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه فراهم کردن زمینه های رونق سرمایه گذاری یکی از گامهای توسعه اقتصادی استان است، ادامه داد: برای رسیدگی به امور سرمایه گذاری در استان مدیران دستگاه های اجرایی باید مستقیما ورود پیدا کنند.

رمضانی همچنین خواستار تهیه و تدوین بسته های حمایتی و تشویقی ویژه مناطق کمتر توسعه یافته در زمینه سرمایه گذاری از سوی دولت شد و گفت: حذف قوانین دست و پاگیر و تفویض اختیار در برخی موضوعات به استانها از دیر پیشنهادها برای رونق و رشد سرمایه گذاری است که باید از سوی وزارتخانه های مربوطه پیگیری شود.