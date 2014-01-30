چین خبرنگار نیویورک تایمز را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، چین از تمدید اقامت "آوستین رمزی" خبرنگار مستقر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در این کشور خودداری کرد. رمزی 39 ساله امروز پنج شنبه طی تماسی تلفنی از فرودگاه پکن اعلام کرد گذرنامه اش تمدید نشده و مقامات چین قصد دارند وی را با یک هواپیما به تایپه بفرستند.

این اقدام در واکنش به انتشار مطالبی در خصوص میزان دارایی های خانوادگی "ون جیابائو" نخست وزیر پیشین چین ارزیابی شده است. بر این اساس رمزی دومین خبرنگار آمریکایی است که طی 13 ماه گذشته از چین اخراج می شود.

در سال 2012 نیز "کریس باکلی" دیگر خبرنگار نیویورک تایمز به اتهام مشابهی از چین اخراج شد و اکنون اخبار این کشور را از هنگ کنگ مخابره می کند. گویا قرار است رمزی نیز برای ادامه کار خود به وی محلق شود.

در همین حال باشگاه خبرنگاران خارجی در چین (FCCC) با اعلام تاسف از تصمیم دولت چین، در خصوص ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرد.