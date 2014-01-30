كارشكني علیه دولت خودزني است/شناسایی 300 ساختمان اداري مازاد در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نيكبخت ظهر پنج شنبه در پانزدهمين شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان عنوان كرد: هر كارشكني كه بر ضد دولت روي داده به لطف خدا به نتيجه نرسيده و كارشكني برضد دولت يك خود زني است.

وي ادامه داد: مردم ايران با فدا كردن خون شهداي بسياري توانستند انقلاب اسلامي را در بهمن 57 به پيروزي برسانند و كشور را از يوق ابرقدرت ها نجات دهند و بايد قدران آنان بود.

مردم ايران مهم ترين انقلاب تاريخ را آفريدند

استاندار همدان با تاكيد براينكه مردم ايران با لبيك گفتن به رهنمودهاي رهبركبير انقلاب اسلامي مهم ترين انقلاب تاريخ را آفريدند، بيان داشت: رهبر انقلاب نيز در حفظ و صيانت از انقلاب و هدايت درست آن تلاش فراواني دارند و با توجه به ضرورت هاي روز دنيا نيز مردم در سال جاري با شركت در انتخابات حماسه بزرگ سياسي خلق كردند.

نيكبخت اذعان داشت: دولت تدبير و اميد در خارج و داخل شجاعانه و با صلابت حركت مي كند و در حال كسب توفيقات يكي پس از ديگري است.

وي با اشاره به برداشته شدن تحريم ها از سوي كشور سوئيس و چند كشور ديگر، افزود: ترك عظيمي بر بدنه تحريم ها بر ضد ايران ايجاد شده است كه نتيجه سياست هاي صادقانه دولت با مردم و حمايت هاي رهبري است که توانسته توان بسزايي در اين بخش ها داشته باشد.

استاندار همدان افزود: اولين مرحله واريز دلارهاي بلوكه شده ايران نيز شروع شده و در دهه فجر منتظر حمايت هاي دلگرم كننده مردم هستيم چراکه يكي از توفيقات انقلاب اسلامي برخوردي آن از جايگاه مردمي است.

وي با اشاره به اينكه امام خميني (ره) نيز پشتوانه انفلاب اسلامي را ملت مي دانستند،عنوان كرد: پيگيري هاي رئيس دانشگاه بوعلي سينا موجب لغو دستور وزير علوم و تحقيقات براي انتقال طرح ساخت استاديوم علمي در پايتخت شد.

مدير كل ديوان محاسبات استان همدان نيز در اين شورا به ارائه گزارشي از صورتحساب هاي دولتي در شش ماهه اول سال پرداخت.

غلامرضا برومند با اشاره به اينكه 49 درصد از وصولي هاي استان همدان در شش ماه گذشته محقق شده است، اذعان داشت: بالاترين وصول مربوط به سازمان هاي گمرك، كار و رفاه ،تعاون وتامين اجتماعي بوده وكمترين وصول نيز مربوط به امور مالياتي استان و سازمان صنعت ومعدن استان همدان بر مي گردد.

وي ادامه داد: 50 درصد از دريافت هاي اختصاصي استانداري شش ماهه محقق شده و دانشگاه هاي استان همدان نيز در اين مدت 61 درصد از در آمد اختصاص يافته را محقق كرده اند.

مديركل ديوان محاسبات استان همدان با اشاره به اينكه در شش ماهه سالجاري درخواست چهار ميليارد 414 ميليون ريال تن خواه توسط دستگاه هاي اجرايي داشته ايم، افزود: از اين ميزان چهار ميليارد و 149 هزار ميليون ريال برای حقوق كاركنان پرداخت شده است.

برومند اذعان داشت: پنج شركت دولتي در استان مستقر هستند كه تاكنون هفت میليون و 732 هزار ميليون ريال بودجه دريافت كرده اند.

300ساختمان اداري مازاد بر نياز استان

معاون امور پشتيباني ومنابع امور انساني استاندار همدان نيز در اين شورا از وجود 300 ساختمان مازاد اداري در استان همدان خبر داد.

رضا قياسي با اشاره به اينكه كارگروه ساماندهي فضاي اداري در سال جاري 12 جلسه تشكيل داده است، افزود: از بین دو هزار و 72 ساختمان اداري كه متعلق به 52 دستگاه اجرايي است 300 ساختمان مازاد برنياز استان است.