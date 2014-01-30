تیراندازی باید ورزش در دسترس مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، سردار محمد رضا نقدی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح سالن تیراندازی سردار شهید حسن غازی افزود: باید تیراندازی کشور در مقام اول دنیا قرار بگیرد و یک ورزش در دسترس برای مردم باشد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه باید استمرار راه شهدا اقتضای امروز باشد اظهار داشت: اکنون جرات داشتن و به میدان جنگ رفتن باید در عرصه های دیگری نیز رشد و نمو یابد که به پیشرفت جامعه اسلامی و یک الگوی اسلاکی منتهی شود.

سردار نقدی گفت: یک از شاخصه های مهم الگوی اسلامی پیشرفت در مسئله توجه به جوانان و آمادگی دفاعی آنان است.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج تصریح کرد: جوانان نباید مانند یک جوان غربی اوقات فراغت خود را بگذرانند که به بیهودگی طی می شود ضمن اینکه آنان نباید از لذت بردن محروم شوند که احداث این مجموعه می تواند مکانی باشد که همراه با لذت بردن است.

نمی توانیم آمادگی دفاعی را به پادگان ها محدود کنیم

وی بیان داشت: ما نمی توانیم آمادگی دفاعی را به پادگان ها محدود کنیم و باید در تمام عرصه ها ایستگاه هایی باشد و ورزش همراه با نشاط تیراندازی برقرار باشد و ما باید خودمان را برای سربازی امام زمان آماده کنیم.

سردار نقدی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: برخی فکر می کنند وضع مالی بسیج خیلی خوب است که توانسته است در عرض مدت یک سال یک هزار سالن را بسازد که در پاسخ به آنان باید گفت این به خاطر برکتی است که خداوند به ما داده است و حتی یک نهاد در عرض ده سال هم نمی تواند این کا را بکند اگر ما همین پول را به آنان بدهیم، در واقع برکت این کار به واسطه شهیدان است.