انگیزه بالای هلال احمر تبریز برای ارتقای جایگاه در جدول

به گزارش خبرنگار مهر، با انجام هفت دیدار همزمان، نوزدهمین هفته از پیکارهای فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر جمعه هفته جاری سپری می شود و طی آن در یکی از این بازی ها، تیم هلال احمر تبریز در تهران برابر تیم میثاق این شهر صف آرایی می کند.

هلال احمر هفته قبل در خانه برابر تیم ماهان تندیس قم تن به تساوی دو بر دو داد تا فرصت صعود یک پله ای اش را در جدول از دست بدهد. این تیم اما همچنان برای ارتقای جایگاه خود در جدول امیدوار است چراکه تیم شهرداری تبریز و ماهان تندیس قم به ترتیب دو و سه امتیاز از شاگردان محسن خبیری در تیم هلال احمر بیشتر اندوخته اند. هلال احمر هم اکنون با 22 امتیاز در رده نهم قرار دارد.

در سوی مقابل اما تیم میثاق تهران از انگیزه بیشتری نسبت به تیم هلال احمر برای پیروزی در بازی این هفته دو تیم برخوردار است. میثاقی ها با محمود خوراکچی تا به اینجای کار 34 امتیاز جمه آوری کرده اند و از این حیث با تیم شهید منصوری برابری می کنند. تیم میثاق اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تیم منصوری در جایگاه پنجم قرار دارد. منصوری این هفته دیدار بسیار سختی در خانه خود برابر تیم حفاری اهواز که در خانه دوم جدول قرار دارد، تجربه خواهد کرد که نتیجه این بازی می تواند برای تیم میثاق تهران مهم باشد.

در دیگر دیدار های این هفته تیم رده ششمی فرش آرا مشهد میزبان تیم پتروشیمی ماهشهر خواهد بود، شهرداری ساوه در زمین خود به دیدار تیم همسایه جدولی اش زمزم اصفهان خواهد رفت و تیم قعرنشین راه ساری از تیم تاسیسات دریایی گذیرایی خواهد کرد.

همه دیدارهای هفته نوزدهم به صورت همزمان از ساعت 16 روز جمعه 11 بهمن به انجام خواهد رسید.