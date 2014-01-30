ارسال هدایای مردمی ورامین به نجف

به گزارش خبرنگار مهر از ورامین، صبح پنجشنبه 14 دستگاه تریلر حاوی هدایای مردمی شهرستان ورامین برای تکمیل صحن حضرت زهرا(س) در نجف اشرف در میان استقبال مردم ولایتمدار این خطه به سمت عراق ارسال شد.



این چهارده تریلر حاوی بنای سبک به ارزش 600 میلیو ریال است که توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان ورامین از کارخانه بنای سبک آستان قدس رضوی خریداری و به سوی نجف اشرف ارسال شد.



مردم ولایتمدار ورامین که چندین سال است به عنوان شهرستان برتر در کمک به بازسازی عتبات عالیات شناخته می شوند، با حضور مقابل این کاروان، با نثار شاخه های گل و فرستادن صلوات، بار دیگر پیوند خود را با اهل بیت عصمت و طهارت به نمایش گذاشتند.



حسین مولف در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران امروز متولی طرح توسعه حرم علوی در نجف اشرف است که در آن صحنی باشکوه به نام بانوی بی نشان در کنار حرم حضرت امیرالمومنین(ع) در حال ساخت است که مردم ورامین بخش مهمی از این بازسازی را بر عهده دارد.

دبیر ستاد بازسازی عتبات عالیات ورامین افزود: احداث این صحن که 218 هزار متر مربع مساحت دارد، به بهترین شیوه در حال اجرا است و نیروهای فنی و متخصص به صورت 24 ساعته و شبانه روزی کار احداث صحن حضرت زهرا(س) را دنبال می کنند و افتخار ستاد بازسازی عتبات عالیات ورامین است که قسمتی از پشتیبانی این طرح بزرگ را بر عهده گرفته است.



وی ادامه داد: اولین جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات ورامین در سال 1384 تشکیل شد و در این چند دوره با تعویض مدیران در سطوح استانی و شهرستانی، این ستاد به فعالیت خود ادامه داده و همواره جزو ستادهای برتر استان تهران بوده است.



مولف اضافه کرد: اهدای 25 دستگاه تریلر میلگرد در چهار کاروان، اعزام 71 نفر نیروی فنی برای انجام امور مهندسی، اهدای 40 خشت طلا برای بازسازی گنبد امام جواد(ع)، تأمین ورق فلزی آج دار بیمارستان امام سجاد(ع)، تأمین بخشی از هزینه کف پوش حرم ائمه معصومین، تقبل چوب ضریح حضرت مسلم، اهدای 4 کیلو طلا توسط بانوان بخشی از کمک های مردم ورامین جهت بازسازی عتبات عالیات بوده است.

وی با اشاره به فعالیتهای تبلیغی این ستاد جهت جمع آوری کمکهای مردمی شهرستان ورامین افزود: تهیه و توزیع هزار بنر مخصوص شماره حساب و جمع آوری هدایای مردم در سطح شهر ورامین، ادارات و مساجد اماکن صنفی و نصب تبلیغات در شهر، تهیه و توزیع بروشور و پوستر در نماز جمعه و مساجد، اعلام کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم در نشریه‌ها و خبرگزاری‌ها و سایت‌های اینترنتی نیز از اقدامات تبلیغی و اطلاع‌رسانی این ستاد بوده است.



این مسئول عنوان کرد: در شب های پنجشنبه سنت حسنه ای در ورامین رواج یافته است که جهت بازسازی عتبات عالیات مردم کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به مسئولان مساجد تحویل داده و آنان نیز این وجوه را در اختیار ستاد بازسازی عتبات عالیات قرار می دهند.



وی با اشاره به مشارکت کم نظیر مردم ورامین در ساخت اعتاب مقدسه در عراق اظهار داشت: ورامین در سال ۹۰ و ۸۸ رتبه اول در بازسازی عتبات عالیات در استان را کسب کرده که دلیل آن نیز مشارکت بالای مردم این منطقه در جریان بازسازی عتبات عالیات بوده است.



مولف متذکر شد: همچنین مردم ورامین با کمکهای خود در چندین نوبت مورد تقدیر ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور قرار گرفته اند که این امر نشان از بالا بودن سهم مردم این منطقه در بازسازی عتبات عالیات دارد.

وی گفت: مردم ورامین و مناطق اطراف اگرچه از لحاظ اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه بودند اما در کمک به ساخت صحن حضرت زهرا(س) و اماکن مقدس عراق از هیچ کوششی دریغ نکردند و بار دیگر پیوند خود را با مبانی و ارزشهای اسلامی نشان دادند.



مولف با اشاره به کمک های کم نظیر مردم شهرستانهای استان تهران در زمینه بازسازی عتبات عالیات اظهار داشت: براساس کمک جمع آوری شده استانی، مردم استان تهران پرچمداران بازسازی عتبات عالیات هستند که این نشان دهنده عمق باورهای دینی و اعتقادات مذهبی در سطح مردم استان تهران است.



وی در ادامه به اعزام نیروهای فنی برای کار در عتبات عالیات اشاره کرد و بیان کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات ورامین در پنج مرحله نیروی انسانی به عتبات عالیات اعزام کرد، نانوا، نیروی متخصص و فنی، کارگر ساده، بنا و از هر قشر برای کمک به بازسازی از ورامین اعزام شده اند.



این مسئول تأکید کرد: امروز بسیاری از مردم تهران با توجه به اعتقادات مذهبی، درخواست حضور در عتبات عالیات را دارند تا در امور فنی و مهندسی به خدمت بپردازند و این نشان می دهد که ائمه اطهار توجه ویژه ای به ستاد بازسازی عتبات عالیات دارند که فعالیت ها به این گستردگی در حال انجام است.

دبیر ستاد بازسازی عتبات عالیات ورامین یادآور شد: مردم خیر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 2253005 با پیش شماره 021 تماس بگیرند و علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب ۱۹۰۰ صندوق قرض الحسنه فاطمیه ورامین واریز کنند.



گفتنی است زمانی که مقرر شد صحن بزرگی در نجف و در جوار حرم امام علی(ع) ساخته شود، نامهای متعددی برای نامگذاری این صحن پیشنهاد شد و برخی پیشنهاد دادند این صحن به نام امام زین العابدین(ع) نامگذاری شود و عرب ها هم پیشنهاد کردند که نام جوادالائمه(ع) برای این صحن در نظر گرفته شود.



در جلسه ای که اعضای ستاد بازسازی خدمت مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سیستانی بودند، یکی از حضار پیشنهاد داد که نام حضرت زهرا(س) بر این صحن گذاشته شود که آیت الله العظمی سیستانی با این پیشنهاد موافقت و با استقبال از نامگذاری صحن به نام حضرت زهرا(س)، دستورهای لازم را صادر کردند و امروز نیز شاهد هستیم که بانوی بی نشان عالم، دارای یک صحن با عظمت در نجف اشرف است که ارادتمندان آن حضرت مشغول تکمیل این بنای به یادماندنی هستند.