31 میلیارد و 56 میلیون ريال وام خوداشتغالي به مددجويان کمیته امداد بهار پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عيسي شهبازي در گفتگو با مهر، گفت: در راستاي توانمندسازي مددجويان اين نهاد در 10 ماه سال جاري براي 614 خانوار با اعتباري به ارزش 31 میلیارد و 56 میلیون و 764 هزار و 61ريال، شغل ايجاد شده است.

شهبازی افزود: از 614 خانوار، 265 مورد از منابع داخلي به مبلغ پنج میلیارد و 531 میلیون و 514 هزار و 61 ريال و 349 مورد نیز از منابع بانکي به مبلغ 25 میلیارد و 525 میلیون و 250 هزار ريال تأمین اعتبار شده است.

وي اظهار داشت: در 10ماه سال جاري 117 مورد طرح کارانگيزي به مبلغ 965 ميليون ريال، 247 طرح خوداشتغالی به مبلغ 23 هزار ميليون ريال و 250 طرح مشاغل خانگي به مبلغ هفت هزار و117 ميليون ريال در قالب تسهيلات اشتغال و خودکفايي از محل اعتبارات منابع امدادي و بانکي به مددجويان و فرزندان مددجو و افراد واجد شرايط غير تحت حمايت پرداخت شده است.

شهبازي با اشاره به اینکه از مجموع 614 طرح اجرا شده 63 مورد مربوط به طرح هاي کشاورزي بوده است، اعلام داشت: طرح هاي مربوط به حوزه دامپروري به تعداد 119 مورد، قاليبافي 123 مورد و طرح هاي خدمات صنفي و صنعتي 309 مورد، از دیگر طرح های اجراء شده در سالجاری توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بوده است.

وي با بیان اینکه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره) حرکت به سمت ایجاد اشتغال برای مددجويان است، عنوان داشت: ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت پوشش با اجرای طرح هاي خوداشتغالي، سبب خودکفا شدن خانواده ها و بی نیاز شدن آنها از حمايت اين نهاد خواهد شد.

شهبازي اظهار داشت: کمیته امداد در سالجاری در راستای اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش اقدام به برگزاری هزار و 203 مورد دوره آموزش کوتاه مدت و 693 مورد آموزش بلند مدت، هزار و 800 مورد نظارت بر طرحهاي فعال نموده است.

990 نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان بهار تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته اند

وی همچنین با اشاره به اینکه درسال جاری از مددجویان تحت پوشش990 نفر تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي درآمده اند، اعلام داشت: برای اجرای طرح خوداشتغالی 12 آموزشگاه در سطح شهرستان اقدام به بگزاری پنج دوره قاليبافي، چهار دوره خياطي، دو دوره تولید کود ورمي کمپوست و يک دوره آموزش نقش برجسته نموده است.

شهبازی افزود: بر اساس برنامه راهبردي پنج ساله پنجم بايد 10 درصد از مددجويان خودکفا شوند که از ابتداي سالجاري تاکنون 400 مورد شناسايي و انجام شده است.