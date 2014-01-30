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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

پدرام:

180 میلیارد تومان اعتبار برای احداث پروژه کنارگذر انزلی نیاز است

180 میلیارد تومان اعتبار برای احداث پروژه کنارگذر انزلی نیاز است

رشت – خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه نظارت و کنترل پروژه های عمرانی گیلان گفت: برای اتمام ساخت پروژه کنارگذر انزلی180 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

ماکان پدرام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه در سال 1377  به عنوان یک راه اصلی و تقاطع های ابتدا و انتها بصورت همسطح یعنی یک اتصال ساده به محور طرح ریزی شده بود.

وی اظهارداشت:  کنارگذر انزلی امروز دیگر راه اصلی نبوده بلکه یک بزرگراه چهار خطه و تقاطع ابتدا و انتها بصورت غیر همسطح تعریف شده است.

سرپرست حوزه نظارت و کنترل پروژه های گیلان گفت:  با توجه به گذشت سالیان و افزایش ترافیک وزارت راه این تمهیدات را در نظرگرفته  است.

وی افزود: علاوه بر اینکه دو کیلومتر پل نیز بر طرح قبلی این کنارگذر که از سوی وزارت راه تهیه و به تصویب رسانده بوده هم اکنون اضافه شده است.

پدرام  اظهارداشت: از مشکلات اساسی اجرای این پروژه احداث این دو پل است که افزون بر 110 تا 120  میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تامین منابع مالی نخستین گزینه ای است که پروژه کنارگذر انزلی را تحت تاثیر قرار می دهد.                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

کد مطلب 2225012

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