5 هزار نفر در زنجان آموزش مجازی صیانت از حقوق شهروندی دیده اند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرباسی ظهر پنجشنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی ، افزود: در این راستا 878 نفر از کار کنان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تحت این آموزش های مجازی صیانت از حقوق شهروندی قرار گرفته اند.

وی ،به آموزش مدیران استان در خصوص صیانت از حقوق شهروندی اشاره کردواظهار داشت: در حال حاضر 214 نفر از مدیران استان در بحث صیانت از حقوق شهروندی آموزش های لازم را دیده‎اند.

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری زنجان، به نوع آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی در خصوص صیانت از حقوق شهروندی اشاره کردو گفت: در این راستا با بررسی هایی که صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که آموزش صیانت از حقوق شهروندی باید به صورت مجازی باشد.

کرباسی تاکید کرد: آموزش به صورت مجازی ضریب دقت بیشتری دارد و نتایج مطلوبتری را هم به دنبال دارد.

در ادامه این جلسه ، مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری استانداری استان زنجان گفت: توجه به حقوق شهروندی باید مورد توجه مدیران دستگاههای اجرایی قرار گیرد چرا که توجه به این امر مهم رضایتمندی مردم را به دنبال دارد.

بهرام جلیل خانی تاکید کرد: باید فرآیندهای مراجعات مردمی شناسایی شود براساس آنها تهمیدات لازم لحاظ شود.

وی یاد آورشد : باید به این امر توجه داشت که نیاز و انتظارات حقوق شهروندی در سازمان تا چه میزان می باشد و با این معیار با ارباب رجوع رفتار کنیم.



مدیر کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری استانداری استان زنجان گفت: در حال حاضر میزان رضایت با طرح افکارسنجی انجام می‎گیرد.

جلیل خانی تصریح کرد: در این راستا تا 15 روز آینده نتایج این افکار سنجی اعلام خواهد شد و براساس آن باید دستگاهای اجرایی در خصوص صیانت از حقوق شهروندی باید با ارباب رجوع رفتار کنند.