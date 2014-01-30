برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با عوارض مصرف لوازم آرايشي غير بهداشتي در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، اين كارگاه آموزشي يك روزه به منظور آشنايي مراقبين سلامت، دبيران تربيت بدني، مربي و معاونين بهداشتي مدارس با همكاري معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد.

رئيس اداره سلامت و تندرستي اداره كل آموزش و پرورش استان همدان در حاشیه برگزاری این کارگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت: اين دوره براي 600 نفراز فرهنگيان ناحيه دو همدان برگزار شده است و دوره بعدي در 24 بهمن ماه وي‍ژه فرهنگيان ناحيه يك برگزار مي شود.

علي رضايي با اشاره به اينكه ايران رتبه نخست مصرف لوازم آرايشي را در جهان دارد اظهار كرد: با توجه اين خطرات نياز به آگاه سازي مربيان و معلمان و به دنبال آن آگاه سازي دانش آموزان و قشر جوان ضرورت دارد.

وي تاكيد كرد: در صورت استقبال فرهنگيان از اين دوره ها، دورهايي ويژه آقايان با الويت لوازم بهداشتي نيز برگزار مي شود.

وي گفت: اين دوره در آينده براي فرهنگيان كل استان نيز برگزار خواهد شد.

گفتني است در اين دوره چند نفر از كارشناسان معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي همدان توضيحات تخصصي را ارائه مي دهند.