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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

شگفتی بان کی مون از وضع سلامتی فیدل کاسترو

شگفتی بان کی مون از وضع سلامتی فیدل کاسترو

دبیرکل سازمان ملل گفت تحت تاثیر سلامت و قدرت بدنی رهبر انقلاب کوبا قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل از وضعیت خوب جسمانی "فیدل کاسترو" رهبر انقلاب کوبا اظهار شگفتی کرد. وی به خبرنگاران در هاوانا گفت روز سه شنبه به مدت یک ساعت با این سیاستمدار 87 ساله دیدار کرده است.

این دیدار در حاشیه برگزاری نشست سران جامعه کشورهای آمریکایی لاتین و حوزه کارائیب موسوم به سازمان "سلاک" انجام گرفت. بان کی مون تاکید کرد از وضع جسمانی کاسترو و قدرت بدنی وی تحت تاثیر قرار گرفته است.

کوبا روز گذشته میزبان سران 33 کشور آمریکایی بود. در سازمان سلاک همه کشورهای قاره ‌آمریکا به جز کانادا و آمریکا حضور دارند. گفتنی است در خاتمه این اجلاس کوبا ریاست دوره ای سازمان سلاک را به کاستا ریکا واگذار کرد.

کد مطلب 2225020

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