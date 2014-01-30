دعوت از هفت فوتبالیست کرمانشاهی به اردوی تیم ملی فوتبال هفت نفره

حسین بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولین کشورمان 17 بازیکن به اردوی این تیم دعوت شدند که نام هفت بازیکن کرمانشاهی نیز در آن ها به چشم می خورد.

وی خاطرنشان کرد: مسلم اکبری، مهران نکویی، علی انصاری، رسول خدایی، بهنام سهرابی، جاسم بخشی و مسلم خزایی نفراتی هستند که به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

بیگلری یادآور شد: اردوی تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولین کرمانشاه از روز شنبه آینده (12 بهمن) آغاز و تا هفدهم همین ماه ادامه خواهد یافت.

دبیر هیات فوتبال کرمانشاه، کمپ تیم های ملی را محل برپایی اردوی تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولین عنوان کرد.

بیگلری خاطرنشان کرد: امین اله مانی، احمد جانعلی و سید حمید شرافتی کادر فنی تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولین را تشکیل می دهند.

وی در پایان گفت: تیم ملی خود را برای حضور موفق در مسابقات پارآسیایی کره جنوبی که تابستان سال آینده برگزار می شود، آماده می کند.

