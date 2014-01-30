  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

بیگلری خبر داد:

دعوت از هفت فوتبالیست کرمانشاهی به اردوی تیم ملی فوتبال هفت نفره

دعوت از هفت فوتبالیست کرمانشاهی به اردوی تیم ملی فوتبال هفت نفره

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دبیر هیات فوتبال استان کرمانشاه از دعوت هفت فوتبالیست کرمانشاهی به اردوی تیم ملی جانبازان و معلولین (فوتبال هفت نفره) کشورمان خبر داد.

حسین بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولین کشورمان 17 بازیکن به اردوی این تیم دعوت شدند که نام هفت بازیکن کرمانشاهی نیز در آن ها به چشم می خورد.

وی خاطرنشان کرد: مسلم اکبری، مهران نکویی، علی انصاری، رسول خدایی، بهنام سهرابی، جاسم بخشی و مسلم خزایی نفراتی هستند که به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

بیگلری یادآور شد: اردوی تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولین کرمانشاه از روز شنبه آینده (12 بهمن) آغاز و تا هفدهم همین ماه ادامه خواهد یافت.

دبیر هیات فوتبال کرمانشاه، کمپ تیم های ملی را محل برپایی اردوی تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولین عنوان کرد.

بیگلری خاطرنشان کرد: امین اله مانی، احمد جانعلی و سید حمید شرافتی کادر فنی تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولین را تشکیل می دهند.

وی در پایان گفت: تیم ملی خود را برای حضور موفق در مسابقات پارآسیایی کره جنوبی که تابستان سال آینده برگزار می شود، آماده می کند.
 

کد مطلب 2225021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها