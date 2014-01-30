یارانه نقدی به طبقات ضعیف پرداخت شود/ منشور حقوق شهروندی به رای مجلس گذاشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری در دوازدهمین کنگره سراسری حزب متبوعش که صبح امروز پنجشنبه در تالار آدینه برگزار شد با اشاره به فعالیت های این حزب گفت: سال گذشته یکی از سالهای پرکار حزب مردمسالاری بود و بعد از کنگره یازدهم 30 همایش برگزار کردیم.

وی با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور باید مراحل قانونی را طی کند و بعد از دولت، مجلس آن را تصویب کند و باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

کواکبیان همچنین گفت: از مسئولان و دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی و رئیس شورای امنیت ملی دکتر روحانی و در راس همه از مقام معظم رهبری می خواهم تکلیف حصرها را مشخص کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در خصوص احزاب و زندانیان سیاسی اتفاق تازه ای رخ نداده است، تصریح کرد: تنها یک نشست با وزیر کشور برگزار کردیم که مصداق گفتند، خوردند و برخاستند بود و فایده ای نداشت. امیدواریم یارانه احزاب و پیش نویس قانون احزاب پیگیری شود و خانه احزاب را قبل از سال جدید راه اندازی کنیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: در مورد فشارهایی که به طبقات ضعیف وجود دارد به مجلس و دولت هشدار می دهم. البته طرح غیرنقدی یارانه ها خوب است که به طبقات ضعیف پرداخت می شود. همان طور که در بخش اقتصاد عادلانه گفته ایم از مسئولان می خواهیم نگذارند وضع فلاکت بار زمان احمدی نژاد به وجود آید.

وی خطاب به بعضی از نمایندگان مجلس، گفت: به بعضی از افراطیون بحث دیپلماسی می گویم آلترناتیو شما در بحث هسته ای روش احمدی نژاد است که اگر به آن صورت پیش می رفتید اکنون گزینه های روی میز اتفاق افتاده بود.

کواکبیان گفت: هر روز در مجلس بحث مذاکرات هسته ای را می کنند. رهبری از کم و کیف همه مسائل مطلع است، لطفا کاسه داغ تر از آش نباشید. قرار است دیپلماسی بر اساس منافع ملی باشد که حتما همین طور است.