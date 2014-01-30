به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی ظهر پنجشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی سد دالکی اظهار داشت: عملیا سد سازی با جدیت در استان بوشهر در دست اجرا است و تلاش داریم تا با اجرای طرحهای مختلف، مینه را برای بهبود وضعیت ذخیره آب در استان بوشهر فراهم سازیم.
وی با اشاره به خشکسالیهای چند سال اخیر در استان بوشهر، بیان داشت: یکی از مهمترین دغدغههای ما تامین به موقع اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سد های استان بوشهر است تا شاهد بهرهبرداری به موقع از آنها باشیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر از پیشرفت 60 درصدی سد تنگارم دشتستان خبر داد و اضافه کرد: تاکنون بیش از 52 میلیارد ریال برای تکمیل سد مهم تنگ ارم هزینه شده است.
وی در ارتباط با سد دالکی نیز بیان داشت: سد دالکی دارای 120 متر ارتفاع است و از نوع خاکی با هسته اسفالتی ساخته میشود و 260 میلیون متر مکعب آب را ذخیره میکند.
سرمایهگذاری 85 درصدی توسط بخش خصوصی
رجایی با اشاره به شرایط تامین اعتبارات این سد، تصریح کرد: این سد به صورت مشارکتی و با سرمایهگذاری 85 درصد توسط بخش خصوصی و 15 درصد توسط آب منطقهای ساخته میشود.
وی با اشاره آب تنظیمی سالانه 345میلیون متر مکعبی سد دالکی، اضافه کرد: ساخت و راهاندازی سد دالکی نقش بسیار مهمی در توسعه کشاورزی شهرستان دشتستان و استان بوشهر خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به ساخت سد دالکی با حجم بدنه 6.5 تا هفت میلیون متر مکعب، ادامه داد: سد دالکی دارای دو تونل با طول 750 تا 800 متر است و برای 500 سال خدمات دهی ساخته میشود.
نظر شما