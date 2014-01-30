9 موسسه و مرکز آموزشی و تحقیقاتی ملی و بین المللی در گیلان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مدیران استان افزود: گیلان رتبه نخست فعالیت، تولید و ارائه تحقیقات کاربردی در سطح کشور را دارد.

وی اظهارداشت: این 9 موسسه و مرکز شامل موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، موسسه تحقیقات برنج کشور، مرکز تحقیقات ابریشم کشور، مرکز تحقیقات چای کشور، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور و مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان است.

رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر گفت: فعالیت بیش از 100 عضو هیئت علمی در این موسسات و مراکز پژوهشی، آموزشی و تحقیقاتی از دیگر فرصت های برجسته استان است که تاکنون دستاوردهای علمی و کاربردی زیادی در سطح ملی و بین المللی داشته اند.

وی افزود: با این ظرفیت عظیم، امکان اثر بخشی نقش تحقیقات و تصمیم سازی موضوعات مرتبط با کشاورزی در سطح استان می توان محور توسعه را دانش بنیان تلقی و این مهم مورد استقبال و نظر تمامی مراکز پژوهشی قرار خواهد گرفت.

بهمنی اظهارداشت: روند بازنشستگی نیروهای انسانی به ویژه خروج نیروهای متخصص از مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی استان به یقین یک خلاء بزرگ در آینده بسیار نزدیک در این بخش ایجاد خواهد شد از اینرو مسئولان به ویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در زمینه اخذ مجوزهای استخدامی برای موسسات و مراکز تحقیقاتی توجه لازم را داشته باشند.

وی اذعان داشت: از دیگر مشکلات این بخش می توان به کمبود سهم مورد نیاز اعتبارات هزینه ای پرسنلی و پژوهشی در موسسات و مراکز را نام برد.

رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر گفت: تحقیقات در جهان امروز به عنوان یک ساختار و الگویی پیشرو پاسخگویی مشکلات و ارائه راهکارهای نوین برای ارتقا و توسعه ساختار های مختلف به ویژه بخش کشاورزی است از اینرو توجه تمامی مسئولان در این زمینه بسیار مهم و راهگشا خواهد بود.

وی افزود: از دیگر موارد می توان به بحث حفاظت و صیانت از عرصه ها، ایستگاه های تحقیقاتی و فراهم سازی شرایط رشد و ارتقای عملکرد و اثر بخش تر کردن این ایستگاه اشاره کرد که بیشتر به دلیل مشکل اعتباری قابلیت ارائه عملکرد قابل انتظار را ندارند.

بهمنی اظهارداشت: به جهت ارتقای اثر بخشی تحقیقات در نظام بودجه ریزی کشور، اعتبارات پژوهشی از حالت حمایت هزینه ای که فعلا در نظام بودجه کشور در بخش کشاورزی است باید در حوزه پژوهش گنجانده شود.

وی در ادامه بر لزوم لحاظ شدن ردیف اعتباری خاص در استان برای حفظ ذخایر ژنتیکی تاکید کرد و یادآورشد: در حال حاضر بانک های ژنی مختلف گیاهی و جانوری همچون چای، برنج، ابریشم، فندق، زیتون، ماهیان خاویاری، استخوانی و غیره در استان راه اندازی شده است.