دستگاه قضایی پیشانی نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر پنج شنبه در مراسم تحلیف کارآموزان قضاوت دوره های پنجم و ششم افزود: پیشانی نظام جمهوری اسلامی دستگاه قضایی است و همه نگاه ها به این دستگاه است.

وی ادامه داد: مسئولیت بسیار سنگین و از جهات مختلف قابل ملاحظه است افرادیکه مسئولیت قضاوت را به طور رسمی عهده دار می شوند قدم جای قدم انبیا گذاشته اند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: حرمت جایگاه را باید حفظ و عظمت آن باید نگه داشته شود و در استان فارس شاهد هستیم دیگران در این سنگر گام های خوب و ارزشمند در جهت تامین امنیت مردم برداشتند.

آیت الله ایمانی کارآموزان را خطاب قرار داد و تاکید کرد: در حوزه ماموریت خود نباید از هیچکس وحشتی داشته باشید، جز از خدای بزرگ.

وی افزود: امیدوارم این راه آغاز حرکت خیر در جامعه و حوزه قضایی باشد.