ارز تک نرخی شود مردم تکلیف خود را می دانند/ واردات خودرو تنها با ارز آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از واردات خودرو در مقطعی با ارز غیرآزاد گفت: زمانی که تولید با ارز آزاد انجام می شود، معنا ندارد که خودروهای وارداتی با ارز غیرآزاد وارد شود، بنابراین به بانک مرکزی نامه نوشتیم و آنها هم ترتیبی دادند که خودروها با ارز آزاد وارد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای شفاف سازی امور، دولت به هر بنگاهی که تسهیلات بانکی ارایه می دهد یا ارز می‌پردازد، همه موارد را در سایتی که به این منظور طراحی شده ثبت می کند و اجازه تخلف را نمی دهد.

وی تصریح کرد: گاهی ممکن است فرصت ها از دست برود؛ بنابراین در زمانی که تصمیم گیری می کنیم، باید اولویت بندی صورت دهیم تا مقاطع مهم را از دست ندهیم.

به گفته نعمت زاده، در گذشته برای تخلیه بار از روی کشتی در مواقع تعطیلی، کار متوقف می ماند که پیشنهاد دادم در مواقع تعطیلی، کارکنان گمرک کار کنند و هزینه های آن را پرداخت کنیم، همینطور هم شد و برای اضافه کاری به گمرک کمک کردیم.

وی افزود: چندین هزینه باید به علت توقف کشتی و دموراژ پرداخت می شد، اما در روز تاسوعا و عاشورا هم توانستیم کشتی را تخلیه و ترخیص کنیم.

نعمت زاده گفت: در کارهای اقتصادی نباید مسائل سیاسی را دخالت داد، زیرا با اقتصاد باید با زبان اقتصادی و با صنعت باید با زبان صنعتی صحبت کرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان ها و بخش های دولتی و خصوصی در راه اندازی کارها همکاری خوبی می کنند، گفت: یکی از این دستگاهها وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از وقتی آقای طیب نیا مشغول به کار شد شرایط سازمان های آن بویژه سازمان امور مالیاتی رو به بهبود است.

نعمت زاده گفت: همچنین ستاد تدابیر ویژه اقتصادی سال گذشته تصویب کرد برای صادرات تعهد ارزی سپرده شود که در این باره ما با آقای وزیر در میان گذاشتیم که وی دستور داد لغو شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بهبود روابط بین المللی و بهبود وضع تولید دو اولویت مهمی است که دولت پیگیری می کند، گفت: در این مدت کوتاه به همین مقداری که رسیدیم معجزه است و به نظر من بخش بین الملل و وزارت امورخارجه خوب پیش می رود که نیاز به زمان دارد.

نعمت زاده افزود: بخشی از بحث داخلی مربوط به دولت است، تعهداتی داریم که باید مقررات را تسهیل، موانع را رفع و همچنین شفاف سازی کنیم، تصمیم ضد تولید و زمینه های رانت را از بین ببریم، همچنین اگر ارز تک نرخی شود، مردم تکلیف خود را می دانند.

وی با اشاره به اینکه در ایجاد رانت ها مردم نقشی ندارند و دولت آن را بوجود می آورد، گفت: تصمیم های این دولت در جهت پاکسازی زمینه های رانت است.