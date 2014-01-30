سید رضا طباطبایی معاون سیاسی فرمانداری ورامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و با نظر مساعد محسن خوانساری فرماندار ورامین، سید رضا طباطبایی بخشدار کنونی به عنوان معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری ورامین انتخاب شد.



پیش از این حکم سید جمال جلیلی، از دوران محمود احمدی نژاد رییس جمهور دولت نهم و دهم، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری ورامین بود و هفته گذشته به عنوان معاون جدید سیاسی فرمانداری پیشوا انتخاب شد.



سید رضا طباطبایی از اساتید دانشگاه است که سوابقی نظیر ریاست دانشگاه علمی کاربردی ورامین، بخشدار مرکزی، مدیر پؤوهش بنیاد حفظ آقار و نشر ارزش های دفاع مقدس و معاون شهرداری ورامین در کارنامه وی به چشم می خورد.



فرماندار ورامین در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان، سید رضا طباطبایی را به عنوان معاون جدید سیاسی و امنیتی فرمانداری به مسئولان معرفی کرد.



طباطبایی نیز در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قبول مسئولیت در نظام اسلامی اظهار داشت: پذیرفتن یک مسئولیت در نظام اسلامی بسیار سخت و سنگین است و مدیران باید با تلاش شبانه روزی و پاسخگویی مناسب به مردم، پیوند آنان با نظام اسلامی را مستحکم کنند.



وی افزود: با هماهنگی و همدلی میان همه کارمندان می توان ‏موجبات موفقيت و اعتلاي اهداف و سياست هاي فرمانداري ورامین را در راستا و همسویی اهداف دولت فراهم کرد.

این مسئول اضافه کرد: مسئولیتها و مناسبتها در نظام اسلامی میدانی برای خدمت رسانی و رسیدگی به امور مردم و هدایت اما تغییر و تحول امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است و جابجایی مدیران به منزله ناتوانی آنان نیست بلکه رویکرد جدید برای بهره گیری از ظرفیتهای دیگر است.