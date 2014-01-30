98 درصد از اراضی منابع طبیعی زنجان سند دار شده اند

به گزارش خبرنگارمهر،ناصر نخله ظهر پنجشنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی، افزود: تکریم ارباب رجوع جزو وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی است که در این راستا باید به موازات پرداختن به مقوله تکریم ارباب رجوع باید به تکریم کارکنان هم پرداخته شود.



وی ، برون سپاری برخی از فعالیت به بخش خصوصی را گامی مثبت برای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان یاد کردواظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان ثبت استاد یک دستگاه حاکمیتی است اقدامات مناسب و مثبتی برای برون سپاری برخی از فعالیت ها به سازمان نظام مهندسی و اداره کل پست استان زنجان واگذار شده و در این بین مراجعات مردمی به این سازمان در حد چشمگیری کاهش یافته است.



مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بیشترین توجه به حوزه صیانت از حقوق شهروندی است این امر باعث شده در بحث طرح تکریم کارکنان سازمان‏ها بی‎توجه باشیم.



نخله تاکید کرد: در خصوص طرح تکریم کارکنان در ادارات ثبت در سطح استان با مشکل اساسی رو به رو هستیم در واقع کارکنان در این سازمان از امکانات اندک برخوردار هستند.

وی افزود: با وجود همه کاستی‎هایی که در سازمان ثبت اسناد استان وجود دارد طرح تکریم ارباب‌رجوع را با تمام توان انجام داده‎ایم.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان یادآورشد: در سال گذشته 196 میلیارد ریال از مطالبات بانکها را که مردم به بانک بدهکار بودند وصول کردیم.