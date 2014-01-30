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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۴

نخله:

98 درصد از اراضی منابع طبیعی زنجان سند دار شده اند

98 درصد از اراضی منابع طبیعی زنجان سند دار شده اند

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد استان زنجان 98,5 درصد از اراضی منابع طبیعی استان زنجان را سند دار کرده است گفت: در این راستا در حدود یک میلیون و 90 هزار هکتار زمین اراضی سند دار شده است.

به گزارش خبرنگارمهر،ناصر نخله ظهر پنجشنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی، افزود: تکریم ارباب رجوع جزو وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی است که در این راستا باید به موازات پرداختن به مقوله تکریم ارباب رجوع باید به تکریم کارکنان هم پرداخته شود.

وی ، برون سپاری برخی از فعالیت به بخش خصوصی را گامی مثبت برای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان یاد کردواظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان ثبت استاد یک دستگاه حاکمیتی است اقدامات مناسب و مثبتی برای برون سپاری برخی از فعالیت ها به سازمان نظام مهندسی و اداره کل پست استان زنجان واگذار شده و در این بین مراجعات مردمی به این سازمان در حد چشمگیری کاهش یافته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بیشترین توجه به  حوزه صیانت از حقوق شهروندی است این امر باعث شده در بحث طرح تکریم کارکنان سازمان‏ها بی‎توجه باشیم.

نخله تاکید کرد: در خصوص طرح تکریم کارکنان در ادارات ثبت در سطح استان با مشکل اساسی رو به رو هستیم در واقع کارکنان در این سازمان از امکانات اندک برخوردار هستند.

وی افزود: با وجود همه کاستی‎هایی که در سازمان ثبت اسناد استان وجود دارد طرح تکریم ارباب‌رجوع را با تمام توان انجام داده‎ایم.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان یادآورشد: در سال گذشته 196 میلیارد ریال از مطالبات بانکها را که مردم به بانک بدهکار بودند وصول کردیم.

 

کد مطلب 2225036

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