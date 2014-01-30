معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار چهارمین معاون خود در استانداری خراسان جنوبی را امروز در شورای اداری این استان معرفی کرد و به این ترتیب از خدمات و فعالیتهای علی محمد گلستانی فرد در این سمت تجلیل و قدر دانی شد و محمد حسینی به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد.

حکم محمد حسینی به عنوان سرپرست سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی صادر شده که استاندار خراسان جنوبی اعلام کرد به زودی حکم وی توسط وزارت کشور نیز ابلاغ می شود.

معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی ظهر پنج شنبه در آخرین حضور رسمی خود در خراسان جنوبی در جلسه شورای اداری این استان گفت: اگر خدمتی در این استان صورت گرفته نتیجه همکاری و زحمات تمامی مسئولان در رده های مختلف بوده است.

علی محمد گلستانی فرد با بیان اینکه در حوزه امنیتی اکنون خراسان جنوبی یکی از امن ترین استانهای کشور معرفی شده است، ادامه داد: در حوزه سیاسی نیز خراسان جنوبی امسال یکی از امن ترین، آرام ترین و قانونمند ترین انتخابات را برگزار کرد که مصداق حماسه سیاسی بود.

وی عنوان کرد: در ارزیابی های اجتماعی نیز حوزه اجتماعی استانداری امسال جز حوزه های برتر در سطح کشور بوده است.

وی با بیان اینکه آنچه در توان و بضاعت داشته امر برای پیشرفت و توسعه خراسان جنوبی به کار گرفته ام، تصریح کرد: هیچ موضوع کاری از نگاه من کم اهمییت نبوده و با تمام توان برای حل مسائل استان فعالیت کرده ام.

پیش از این نیز در دولت یازدهم تغییرات مدیریتی دیگری در سطح استان رخ داد که امروز مدیران و سپرستان جدید این حوزه ها در شورای اداری استان معرفی شدند.

در این مدت سید محمد محمودی، به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی، سیدمهدی موسوی را به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری، حسین موهبتی به عنوان مشاور استاندار در امور اجرایی، علی صیفی به عنوان رئیس کل دادگستری استان، سرهنگ احمد شهرکی به عنوان فرمانده مرزبانی استان معرفی شدند.

همچنین حسن هاشمی به عنوان مشاور استاندار در امور حقوقی، پرویز آرامنش مدیرکل حفاظت محیط زیست، حسین نجفی به عنوان مدیر امور شعب بانک کشاورزی، فرشید دشتی مدیرعامل شرکت گاز، محمدرضا عاملی مدیرکل انتقال خون، محمد سنجری مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی، مجید درویشی مدیرکل تامین اجتماعی، حسین خوبان مدیر کل بیمه سلامت معرفی شدند.

حجت الاسلام معصومی به عنوان مدیرکل جدید بنیاد شهید، غلامرضا سلیمانیان سرپرست آموزش و پژوهش استانداری، حسن قیاسی سرپرست امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مژگان شریفی سرپرست بانوان و خانواده استانداری، حسن رضا عمیدیان سرپرست ورزش و جوانان، حسن خسروی سرپرست اداره کل اموال و املاک استان و حجت الاسلام ابراهیم زاده به عنوان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان انتخاب و منصوب شدند.

همچنین علیرضا جمیع به عنوان رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان در سمت خود ابقا شد.