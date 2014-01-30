اولویت اصلاح طلبان تقویت تشکل های موجود باشد/ خودمحوری مهمترین ضربه به اصلاح طلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف رئیس بنیاد ایرانیان در دوازدهمین کنگره حزب مردم سالاری که صبح امروز پنجشنبه در مجمع آدینه تهران برگزار شد با اشاره به حقوق شهروندی گفت: طرح مساله حقوق شهروندی کار ارزشمندی است و در شرایط کنونی جزو مطالبات اصلی ما است مردم نقش کلیدی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و این جایگاه در قانون اساسی به صورت برجسته مطرح شده است.

عارف با تقدیر از دولت یازدهم برای تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: در نگاه کلی هنوز در ارتباط با حقوق مدنی و شهروندی باید کار زیادی بشود به خصوص به بخش زنان باید توجه ویژه ای شود.

وی چگونگی اجرای حقوق شهروندی را مهمتر از اصل حقوق شهروندی دانست و اظهار داشت: باید تلاش شود قانونی نوشته شود که اجرایی شود و مردم جایگاه اصلی را در نظام داشته باشند.

عارف با اشاره به دیپلماسی دولت یازدهم گفت: دولت با دست برد در صحنه بین المللی حاضر است. غرب بلااجبار عظمت مردم را پذیرفته است و مهمترین رسالت حفظ این سرمایه مردمی است. دولت باید به تعهداتی که داده توجه کند و تقویت تشکل های مردم نهاد را دنبال کند.

وی با یادآوری این مساله که اصلاح طلبان باید در حفظ و ارتقای جایگاه شان در جامعه تلاش کنند خاطرنشان کرد: باید به دنبال آن رفت که آن 27 درصدی که در انتخابات شرکت نکرده اند را برای مشارکت و حضور در صحنه های سیاسی تشویق کنیم و با تفکر اصلاح طلبی و جریان های همسو حضور مردم در صحنه را به کف 80 درصد برسانیم.

رئیس بنیاد ایرانیان ادامه داد: رویکرد کلی مشارکت و دخالت مردم و سرنوشتشان از طریق مسیرهای شناخته شده و قانونی است.

وی با تاکید بر تقویت احزاب تصریح کرد: با توجه به شرایط احزاب و با این نقش محدود احزاب هیچ راهی جز حرکت جبهه ای نداریم. با حفظ جایگاه حقوقی تشکل ها حرکت جبهه ای را در برنامه خود قرار دهیم. در مقطع کنونی ضرورت حرکت جبهه ای محرز است.

عارف با استقبال از ایجاد تشکل های جدید گفت: در دوران اصلاحات ضربه هایی از NGO های نوجوان و کمتر فعال خوردیم. اکنون اولویت باید تقویت تشکل های موجود باشد.

وی با اشاره به انتخابات مجلس اظهار داشت: اکنون شرایط مجلس را می بینیم. مجلس باید پرسشگر باشد اما در عین حال باید حامی دولت باشد. تعداد سوالات از وزیران بسیار زیاد است ، یک وزیر به من می گفت تا کنون 11 سوال دریافت کرده است.

رئیس بنیاد ایرانیان اظهار داشت: ما مجلس مقتدر، کارشناس و پرسشگر می خواهیم اما دولت باید احساس کند مجلس پشتیبانش است.

وی با تاکید بر این که باید از تفکر تنگ نظرانه و خودمحورانه در جریان اصلاح طلبی پرهیز کنیم گفت: بحث اجماع لیست را دنبال می کنیم اما پرداختن به مصادیق انتخاباتی به دنبال نخود سیاه فرستادن است. بهتر است اکنون وارد مصادیق نشویم. با مشخص شدن سیاست ها به موقع به مصادیق خواهیم رسید و لیست اصلاح طلبان را مشخص می کنیم.