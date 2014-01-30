حضور بیش از 570 خبرنگار خارجی و داخلی در مراسم 12 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر ، کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: ویژه مراسم ملی یوم الله دوازدهم بهمن ماه امسال باشکوه خاصی در کنار حرم مطهر و منور معمار کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) با حضور گسترده، معنوی و انقلابی اقشار مختلف مردم شریف ایران راس ساعت 9:33 صبح 12 بهمن همزمان با سی و پنجمین سالگرد لحظه ورود تاریخی حضرت امام (ره) برگزار خواهد شد.

در ادامه می خوانیم : با توجه به اقبال گسترده رسانه ها به ویژه رسانه های خارجی جهت حضور و انعکاس ویژه مراسم حرم مطهر امام (ره) این مراسم توسط بیش از 570 خبرنگار خارجی و داخلی؛ شامل 70 خبرنگار از 40 رسانه خارجی و 500 خبرنگار از 70 رسانه داخلی به صورت لحظه به لحظه و زنده پوشش داده خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است : امسال با توجه به رویکرد جدید رسانه ای ستاد مرکزی دهه فجر، استقبال گسترده ای از سوی رسانه ها به ویژه رسانه های خارجی به منظور پوشش گسترده خبری – رسانه ای مراسم های ملی ایام الله دهه مبارک فجر و جشن های سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و راهپیمایی عظیم و مردمی یوم الله 22 بهمن شده است.